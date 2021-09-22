Тіло зниклої блогеркі знайшли в національному парку у Вайомінгу

За даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), судово-медичний коронер ідентифікував тіло молодої жінки, знайденої в національному парку Гранд-Тетон, штат Вайомінг, як тіло зниклого безвісти 22-річної блогерки і мандрівниці Габби Петіто. Пошуки її партнера, 23-річного Брайана Ландрі, тривають.

Коронер округу Тетон Брент Блю оголосив Петіто жертвою вбивства, але не розкрив точну причину смерті до завершення розтину.

Тіло було знайдено минулої неділі в кемпінгу на східній стороні національного парку Гранд-Тетон.

Петіто пропала без вісті під час подорожі по країні зі своїм партнером. У липні вони вирушили на захід на фургоні з Флориди, щоб відвідати національні парки в цій частині США. Петіто регулярно публікував фотографії з експедиції в соціальних мережах, останній раз – 25 серпня. В кінці серпня вона також в останній раз зв’язалася з родиною.

1 вересня Ландрі сам повернувся в свій будинок у Флориді на фургоні свого друга. Чоловік, який найняв адвоката і відмовився розмовляти з поліцією, безслідно зник через кілька днів. Минулої п’ятниці його сім’я повідомила про його зникнення.

Сім’я Габби повідомила поліцію про її зникнення 11 вересня. Потім влада почала широкомасштабний пошук, зосередивши увагу на національному парку Гранд-Тетон, звідки молода жінка повинна була в останній раз зв’язатися зі своїми близькими.

Справу про смерть блогерши і пояснення ролі її партнера в цій трагедії відстежується і широко висвітлюється в американських ЗМІ.