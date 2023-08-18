Переезд в Румынию — плюсы румынского паспорта и преимущества жизни в стране

Румыния — небольшая страна на юге Европы, омывается на востоке Чёрным морем. Она граничит с Венгрией, Молдавией, Югославией, Болгарией и Украиной. С 2007 года является членом ЕС. Государственный язык — румынский, а среди религий преобладает православие.

Благодаря разнообразию ландшафта, где есть горы, холмистые возвышенности и низменности, Румыния — одна из самых живописных стран Европы. Здесь есть великолепные старинные города со множеством достопримечательностей, а таинственная Трансильвания прочно ассоциируется с легендами о графе Дракуле.

Членство в ЕС открывает возможность безвизового въезда для граждан Румынии во многие другие страны, а многообразие туристических регионов и мягкий климат делают это государство особенно привлекательным для переезда и проживания.

В этой статье мы расскажем об основных плюсах и минусах получения гражданства Румынии.

Чем Румыния привлекает иммигрантов?

Сегодня гражданство Румынии дает возможность пользоваться всеми преимуществами, доступными для граждан стран-членов Евросоюза. Многие иммигранты рассматривают Румынию как своеобразный трамплин для начала жизни на территории ЕС.

Паспорт Европейского союза дает возможность безвизовых путешествий в более чем 170 стран мира, в том числе упрощенный въезд в США и Канаду. Также паспорт гражданина ЕС позволяет использовать страховое медицинское обслуживание, поступать в университеты ЕС на льготных условиях, получать достойное соцобеспечение от государства.

В чем еще заключаются преимущества гражданства Румынии?

Важное преимущество — сравнительная простота адаптации. Преобладающая религия в Румынии — православие, за счёт чего менталитет румынских граждан в общем и целом близок русскоговорящим и украиноговорящим гражданам. Язык. Румынский язык довольно легко учится. Он относится к группе романских языков и напоминает французский, испанский, итальянский, португальский языки, поэтому у большинства иностранцев не возникает сложностей с его освоением. Комфорт проживания. Иммигранты, переехавшие в Румынию, отмечают хороший интернет (при его невысокой стоимости), недорогой транспорт, сравнительно невысокие цены на одежду. Также в стране приятно проживать благодаря разнообразию вариантов отдыха. Например, можно полежать на пляже, поехать в горы, прогуляться по живописным деревенским поселениям и древним городам. Тёплый климат. В зимнее время температура в равнинной части редко опускается ниже –1 ºС, хотя летом случаются жаркие дни. Обычно же температура в Румынии в летнее время находится в районе 27–32 ºС. Сравнительно невысокие налоги. Малые предприятия уплачивают лишь 3% от прибыли, а подоходный налог для крупных компаний составляет 16%. Подоходный налог для частных лиц — 10%. Легко открыть бизнес. Если вы решите открыть свое дело, вам не потребуется предоставлять подтверждение оплаты уставного капитала при регистрации компании. Невысокие цены. Стоимость проживания в Румынии по сравнению с другими странами ЕС намного дешевле, поэтому ее иногда рассматривают как промежуточную площадку для дальнейшего переезда в другую европейскую страну. Безопасность — в стране невысокий уровень преступности, она входит в десятку наиболее безопасных стран ЕС.

Недостатки проживания в этой стране

У проживания в Румынии есть и свои минусы, но их не так много.

Хотя стоимость жизни в Румынии ниже, чем в других странах ЕС, зарплаты в стране также не очень высокие для Европы. Например, работники сферы питания получают около € 515 (минимальная ставка). Средняя зарплата по стране составляет около € 1280 в месяц.

Недостаток финансирования медицинских учреждений. В больницах иногда возникают проблемы, связанные с нехваткой сотрудников и современного оборудования. В Румынии на душу населения приходится мало медсестер и акушерок — в 2015 году этот показатель составлял 73 единицы персонала на 100 000 человек.

Не очень развита транспортная инфраструктура. Государство принимает меры для решения этой проблемы, проектируются новые автомагистрали. Однако особых проблем с передвижением внутри городов не возникает — в крупных населенных пунктах хорошо развито автобусное сообщение, но в час пик автобусы иногда бывают переполнены.

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