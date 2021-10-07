Пандемия на рынке труда. Несмотря на кризис, постоянных контрактов в Польше становится все больше

Несмотря на вирус и кризис, количество людей, работающих бессрочно, во время пандемии увеличилась, и в то же время стало меньше людей с менее стабильными контрактам.

По сравнению с периодом до эпидемии прибавилось более 800 000. працючих бессрочно. Эта тенденция еще более заметна, если посмотреть на долю временных сотрудников в общей численности сотрудников. В четвертом квартале 2019 они составляли 20,7% от числа занятых, а в четвертом квартале 2017 — 25,5%, во втором квартале 2021 их доля составила всего 15,5 процента.

Польша перестала быть пресловутым лидером временной занятости. В 2016 году по таким контрактам работали 21,6% поляков (первый место в ЕС; в среднем по ЕС тогда было 12,2%). В 2020 году этот показатель составлял лишь 14,4 процента. (Все еще высокая 3-е место, но с гораздо меньшим отличием от среднего показателя по ЕС в 10,5 процента).

Почему это важно? Лица, работающие бессрочно, могут не беспокоиться о том, что их контракт не будет продлен. Еще одно преимущество для работающих, среди прочего, необходимость обоснования расторжения их контракта и обязательства проконсультироваться об увольнении с профсоюзом.

По ее словам, рост занятости заметен в отраслях, в которых не было убытков во время пандемии. Речь идет, например, об электронной коммерции, ИТ-секторе и маркетинга.

При достаточно хорошей экономической ситуации после рецессии компании хотят стабилизировать занятость. Увеличение количества людей, имеющих неограниченный заработок, свидетельствует о значительном влиянии демографического кризиса на цивилизованность рынка труда. Отсутствие людей, которые хотят устроиться на работу, повлияло на отношение компаний. Они понимают, что, если они не стабилизируют занятость сейчас, у них будет еще большая проблема в будущем, потому что демографический коллапс усиливается.