Пандемія на ринку праці. Незважаючи на кризу, постійних контрактів в Польщі стає все більше

Незважаючи на вірус і криза, кількість людей, що працюють безстроково, під час пандемії збільшилася, і в той же час стало менше людей з менш стабільними тимчасовими контрактами.

В порівнянні з періодом до епідемії додалося понад 800 тисяч. працючих безстроково. Ця тенденція ще більш помітна, якщо подивитися на частку тимчасових співробітників в загальній чисельності співробітників. У четвертому кварталі 2019 року вони становили 20,7% від числа зайнятих, а в четвертому кварталі 2017 року – 25,5%, у другому кварталі 2021 року їхня частка склала всього 15,5 відсотка.

Польща перестала бути сумнозвісним лідером тимчасової зайнятості. У 2016 році за такими контрактами працювали 21,6% поляків (1-е місце в ЄС; в середньому по ЄС тоді було 12,2%). У 2020 році цей показник становив лише 14,4 відсотка. (Все ще висока 3-е місце, але з набагато меншим відмінністю від середнього показника по ЄС в 10,5 відсотка).

Чому це важливо? Особи, що працюють безстроково, можуть не турбуватися про те, що їх контракт не буде продовжений. Ще одна перевага для працюючих, серед іншого, необхідність обгрунтування розірвання їх контракту і зобов’язання проконсультуватися про звільнення з профспілкою.

За її словами, зростання зайнятості помітний в галузях, в яких не було збитків під час пандемії. Йдеться, наприклад, про електронну комерцію, ІТ-секторі та маркетингу.

При досить хорошою економічної ситуації після рецесії компанії хочуть стабілізувати зайнятість. Збільшення кількості людей, що мають необмежений заробіток, свідчить про значний вплив демографічної кризи на цивілізованість ринку праці. Відсутність людей, які бажають влаштуватися на роботу, вплинуло на ставлення компаній. Вони розуміють, що, якщо вони не стабілізують зайнятість зараз, у них буде ще більша проблема в майбутньому, тому що демографічний колапс посилюється.