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Международные организацииООН

«Дети находятся в особенно уязвимом положении». Число недоедающих и голодных людей в мире увеличилось

Евгений Подольский

По данным ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, три миллиарда человек в мире не могут позволить себе здоровую пищу, а 811 миллионов человек во всем мире голодают. Сегодня в свою годовщину отмечается Всемирный день продовольствия. Польские организации также присоединяются к борьбе с голодом по всему миру.

Пандемия коронавируса привела к увеличению числа недоедающих и голодных в последние месяцы в мире. Закрытие экономики привело к тому, что люди потеряли работу и средства к существованию. Это произошло во многих странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Изменение климата и вооруженные конфликты также являются причинами увеличения числа голодающих в мире. В последние недели в Афганистане, где талибы захватили власть и подавляющая часть международной помощи прекратилась, становится все больше и больше голодающих. Ухудшается также ситуация в Эфиопии, где продолжаются межэтнические столкновения.

811 миллионов человек во всем мире голодают

По данным ООН, половина голодающих — выходцы из Азии и 1/4 — из Африки. По оценкам, в результате пандемии и последних вооруженных конфликтов около 100 миллионов человек снова оказались за чертой бедности, большинство из которых находятся под угрозой голода.

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