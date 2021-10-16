«Діти перебувають в особливо вразливому становищі». Число тих, хто недоїдає і голодних людей в світі збільшилося

За даними ФАО, Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй, три мільярди людей у ​​світі не можуть дозволити собі здорову їжу, а 811 мільйонів чоловік у всьому світі голодують. Сьогодні в свою річницю відзначається Всесвітній день продовольства.

Пандемія коронавіруса привела до збільшення числа тих, хто недоїдає і голодних в останні місяці в світі. Закриття економіки призвело до того, що люди втратили роботу і засоби до існування. Це сталося в багатьох країнах Африки, Близького Сходу і Латинської Америки.

Зміна клімату і збройні конфлікти також є причинами збільшення числа голодуючих в світі. В останні тижні в Афганістані, де таліби захопили владу і переважна частина міжнародної допомоги припинилася, стає все більше і більше голодуючих. Погіршується також ситуація в Ефіопії, де тривають міжетнічні зіткнення.

811 мільйонів чоловік у всьому світі голодують

За даними ООН, половина голодуючих – вихідці з Азії і 1/4 – з Африки. За оцінками, в результаті пандемії і останніх збройних конфліктів близько 100 мільйонів чоловік знову опинилися за межею бідності, більшість з яких знаходяться під загрозою голоду.