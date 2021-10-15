3 миллиарда человек во всем мире не могут позволить себе здоровую пищу

«Около 3 миллиардов человек — около 40% населения мира — не могут позволить себе здоровую пищу». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Всемирного дня продовольствия, передает BGNES.

«Сегодня 40% человечества не могут позволить себе здоровую пищу, а это 3 миллиарда человек», — сказал он.

Гутерриш также отметил, что из-за пандемии COVID и проблем, возникших в экономике всех стран, ситуация ухудшилась — около 140 миллионов человек сейчас испытывают нехватку продуктов питания.

«В то же время то, как мы выращиваем, потребляем и перерабатываем продукты питания, является бременем для нашей планеты. Они создают беспрецедентные климатические и экологические проблемы, которые обходятся нам в триллионы долларов», — сказал он.