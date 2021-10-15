ГоловнаМіжнародні організаціїООН3 мільярди людей в усьому світі не можуть дозволити собі здорову їжу
Міжнародні організаціїООН

3 мільярди людей в усьому світі не можуть дозволити собі здорову їжу

Євгеній Подольський

«Близько 3 мільярдів чоловік – близько 40% населення світу – не можуть дозволити собі здорову їжу». Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня продовольства, передає BGNES.

«Сьогодні 40% людства не можуть дозволити собі здорову їжу, а це 3 мільярди чоловік», – сказав він.

Гутерріш також зазначив, що через пандемію COVID і проблем, що виникли в економіці всіх країн, ситуація погіршилася – близько 140 мільйонів чоловік зараз відчувають нестачу продуктів харчування.

«У той же час то, як ми вирощуємо, споживаємо і переробляємо продукти харчування, є тягарем для нашої планети. Вони створюють безпрецедентні кліматичні та екологічні проблеми, які обходяться нам в трильйони доларів», – сказав він.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International