3 мільярди людей в усьому світі не можуть дозволити собі здорову їжу

«Близько 3 мільярдів чоловік – близько 40% населення світу – не можуть дозволити собі здорову їжу». Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня продовольства, передає BGNES.

«Сьогодні 40% людства не можуть дозволити собі здорову їжу, а це 3 мільярди чоловік», – сказав він.

Гутерріш також зазначив, що через пандемію COVID і проблем, що виникли в економіці всіх країн, ситуація погіршилася – близько 140 мільйонів чоловік зараз відчувають нестачу продуктів харчування.

«У той же час то, як ми вирощуємо, споживаємо і переробляємо продукти харчування, є тягарем для нашої планети. Вони створюють безпрецедентні кліматичні та екологічні проблеми, які обходяться нам в трильйони доларів», – сказав він.