Владелец первого в Украине БДСМ-клуба разрушил 5 распространённых мифов о субкультуре

В Киеве на ул. Заньковецкой открылся новый закрытый БДСМ-клуб BiBar. На opening party концептуального места собрались столичные инфлуенсеры и представители СМИ, которым первыми показали пространство, представили позиции из тематического меню заведения, а также рассказали о правилах и табу заведения.

Первый принцип: все, что было в BiBar, остается в BiBar. Поэтому сразу при входе в клуб телефоны всех посетителей помещают в специальные мешочки с клипсой-замком, что гарантирует каждому гостю конфиденциальность и безопасность. В клубе также действует возрастное ограничение 21+. Помимо этого тут строго придерживаются правил и законов субкультуры.

О них подробнее рассказал собственник BiBar Олег Соколов, назвав самые распространенные мифы и стереотипы о БДСМ-культуре.

БДСМ — это извращение.

Психологические исследования доказали, что БДСМ (з англ. бондаж, доминирование, подчинение, садомазахизм) — это не извращение, а психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью во время эротических ролевых игр. Как отмечают сексологи, на принципе «доминирование-подчинение» выстроен весь социум: воспитатель-ученик, подчиненный-начальник, родитель-ребенок. Поэтому логично, что психологические аспекты переносятся и на сексуальные фантазии людей.

БДСМ — это боль и раны.

Многие ассоциируют БДСМ исключительно с навязанной порноиндустрией картинкой: боль, кровь и насилие. На самом деле БДСМ — это, в первую очередь, про эстетику, красоту, шоу и наслаждение, которое достигается различными практиками. Приступая к ним, все участники соблюдают правило БДР — безопасность, добровольность и разумность. Ни одна из практик при соблюдении техники безопасности не навредит здоровью участников игры.

В БДСМ-практиках партнеры обязательно шлепают и бьют друг друга.

Совсем не обязательно. Есть, как минимум, около десятка практик и их видов, которые основаны на философии и правилах БДСМ, но не включают грубое физическое воздействие. Например, в Crazy Menu клуба BiBar есть позиция «Воск & Огонь», когда специфические, но приятные ощущения возникают из-за воздействия на тело холода льда и огня специальных свечей для wax play. Или, например, японское искусство фиксации тела — шибари, которое также является частью культуры БДСМ и завязано на доверии и полной передачи контроля партнеру.

БДСМ подразумевает секс.

Нет, в БДСМ-культуре высшая степень наслаждения достигается посредством реализации фантазийных сценариев, ролевых игр и эстетики. В БДСМ-клубах, как правило, секса нет, посетители приходят туда за другими впечатлениями.

БДСМ нужно уметь заниматься.

Главное — осознание и принятие своих фантазий, даже самых неоднозначных. Далее важно знать и понимать законы БДСМ. А уметь воплощать свои сексуальные идеи в жизнь помогут тематические клубы, мастер-классы или индивидуальные сессии с тематиками. Все это можно пробовать анонимно, онлайн или оффлайн.

Одно из таких мест, где конфиденциальность и безопасность на первом месте, это клуб BiBar, где поклонники БДСМ-культуры, открытые или латентные, могут попробовать новое, реализовать свои сексуальные фантазии.

«Человек выздоравливает, давая волю своей сексуальности», — с этим утверждением Зигмунда Фрейда сложно поспорить, — говорит собственник BiBar Олег Соколов. — И в Киеве наконец появилось место, где есть все шансы раскрыть свою чувственность, открыть для себя мир новых удовольствий и практик».