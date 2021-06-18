Власник першого в Україні БДСМ-клубу зруйнував 5 поширених міфів про субкультуру

У Києві на вул. Заньковецької відкрився новий закритий БДСМ-клуб BiBar. На opening party концептуального місця зібралися столичні інфлуенсери і представники ЗМІ, яким першими показали простір, представили позиції з тематичного меню закладу, а також розповіли про правила і табу закладу.

Перший принцип: все, що було в BiBar, залишається у BiBar. Тому відразу при вході до клубу телефони всіх відвідувачів поміщають у спеціальні мішечки з кліпсою-замком, що гарантує кожному гостю конфіденційність і безпеку. У клубі також діє вікове обмеження 21+. Крім цього тут строго дотримуються правил і законів субкультури.

Про них докладніше розповів власник BiBar Олег Соколов, назвавши найпоширеніші міфи і стереотипи про БДСМ-культуру.

БДСМ — це збочення

Психологічні дослідження довели, що БДСМ (з англ. бондаж, домінування, підпорядкування, садомазахізм) — це не збочення, а психосексуальна субкультура, заснована на обміні владою під час еротичних рольових ігор. Як відзначають сексологи, на принципі «домінування-підпорядкування» збудований увесь соціум: вихователь-учень, підлеглий-начальник, батько-дитина. Тому логічно, що психологічні аспекти переносяться і на сексуальні фантазії людей.

БДСМ — це біль і рани

Багато хто асоціює БДСМ виключно із нав’язаною порноіндустрією картинкою: біль, кров і насильство. Насправді БДСМ — це, в першу чергу, про естетику, красу, шоу і насолоду, яка досягається виконанням різних практик. Приступаючи до них, всі учасники дотримуються правила БДР — безпека, добровільність і розумність. Жодна з практик при дотриманні техніки безпеки не зашкодить здоров’ю учасників гри.

У БДСМ-практиках партнери обов’язково ляскають і б’ють один одного

Зовсім не обов’язково. Є, як мінімум, близько десятка практик і їх видів, які засновані на філософії і правилах БДСМ, але не включають грубий фізичний вплив. Наприклад, у Crazy Menu клубу BiBar є позиція «Віск & Вогонь», коли специфічні, але приємні відчуття виникають через вплив на тіло холоду льоду і вогню спеціальних свічок для wax play. Або, наприклад, японське мистецтво фіксації тіла — шибарі, яке також є частиною культури БДСМ і зав’язано на довірі і повній передачі контролю партнеру.

БДСМ передбачає секс

Ні, у БДСМ-культурі вищий ступінь насолоди досягається за допомогою реалізації фантазійних сценаріїв, рольових ігор та естетики. У БДСМ-клубах, як правило, сексу немає, відвідувачі приходять туди за іншими враженнями.

БДСМ потрібно вміти займатися

Головне — усвідомлення і прийняття своїх фантазій, навіть найбільш неоднозначних. Далі важливо знати і розуміти закони БДСМ. А вміти втілювати свої сексуальні ідеї в життя допоможуть тематичні клуби, майстер-класи або індивідуальні сесії з тематиками. Все це можна пробувати анонімно, онлайн або оффлайн.

Одне з таких місць, де конфіденційність і безпека на першому місці, це клуб BiBar, де шанувальники БДСМ-культури, відкриті або латентні, можуть спробувати нове, реалізувати свої сексуальні фантазії.

«Людина одужує, даючи волю своїй сексуальності», — з цим твердженням Зигмунда Фрейда навряд хтось посперечається, — каже власник BiBar Олег Соколов. — І в Києві нарешті з’явилося місце, де є всі шанси розкрити свою чуттєвість, відкрити для себе світ нових задоволень і практик».