Винная дипломатия в действии: в Киеве провели Wines of Portugal Grand Tasting 2021

3 июля, в Международный день сомелье, в Киеве в КВЦ «Парковый» состоялось одно из самых масштабных винных событий 2021 — Wines of Portugal Grand Tasting 2021. Впервые в Украину приехали представители 29 винодельческих хозяйств Португалии и представили свои лучшие вина гостям события, в числе которых импортеры, дистрибьюторы, представители HoReCa, сомелье, винные эксперты, лидеры мнений и ценители вина. Более 300 профессионалов посетили мероприятие, чтобы одними из первых познакомиться с аутентичными и новыми для Украины сортами и вкусами. Для масштабной дегустации виноделы привезли более 290 образцов вин с разных регионов Португалии — одной из стран-лидеров по производству и экспорту вин в мире.

Вместе с виноделами Украину с дипломатической миссией посетил и Фредерико Фалькао, президент Ассоциации Португальского винодельческого сектора ViniPortugal, который отметил, что за последние 5 лет спрос и интерес к винам Португалии в Украине стремительно растет. Только за 2020 год экспорт вин в Украину вырос на 52%, и по прогнозам до 2023 этот показатель поднимется до 117%.

«Украина — не один из самых больших рынков для нас. Но это один из тех рынков, где интерес к португальским винам растет больше всего! — говорит Фредерико Фалькао. — Впервые Wines of Portugal приехали в Украину — и сразу успешно! Мы видим, что желающих принять участие в этом винном мероприятии очень много. Тут собралось большое количество импортеров, сомелье, экспертов и простых любителей вина. Мы очень довольны, и мы точно еще вернемся!»

Wines of Portugal Grand Tasting 2021 прошло в три этапа, каждый из которых имел свои цели. Провести образовательный мастер-класс для сомелье и винных экспертов в Украину прилетела София Сальвадор — официальный винный преподаватель Wines of Portugal, которая рассказала гостям об особенностях португальских автохтонных сортов винограда, влиянии климата, почв, мастерстве блендинга и других факторов, делающих португальские вина по-настоящему уникальными.

Для представителей бизнеса, импортеров и представителей украинской сферы HoReCa была организована B2B дегустация. В ее рамках участники могли не только продегустировать интересные и уникальные сорта, большинство из которых еще не представлены в Украине, но и познакомиться и пообщаться непосредственно с производителями этих вин.

Наибольший интерес у гостей вызвала круговая дегустация, где каждый wine lover мог попробовать более 290 различных вин, начиная с игристых и заканчивая всемирно известным портвейном.

Отметим, что Wines of Portugal Grand Tasting 2021 состоялось в рамках всеукраинской кампании, направленной на знакомство украинских профессионалов с винным рынком Португалии. Организацией серии образовательно-дегустационных мероприятий в Украине занимается компания Wine Events Agency, представляя интересы Wines of Portugal, в лице ViniPortugal, официальной Ассоциации Португальского винодельческого сектора.

По словам организаторов, некоторые сомелье и эксперты, посетившие событие, отметили, что в Киеве смогли лишь за несколько часов попробовать больше различных португальских вин, чем в самой Португалии. Тем более, что в условиях мировой пандемии посетить Португалию и там попробовать вина практически невозможно.

«Wines of Portugal Grand Tasting 2021 — это отличная площадка для коммуникации импортеров, байеров, сомелье, лидеров мнений. Это симбиоз развлекательного и образовательного мероприятия, — отметили гости мероприятия. — Спасибо организаторам за возможность окунуться в мир португальских вин, почувствовать разницу между регионами и сортами винограда, которые на сегодня остаются неизведанными не только для обычных любителей вин, но зачастую и для профессионалов рынка».

ДЛЯ СПРАВКИ

ViniPortugal — официальная ассоциация Португальского винодельческого сектора, которая отвечает за продвижение португальских вин в мире. Бренд поддерживает европейскую кампанию WINE in MODERATION через инициативу «A Copo» («бокал вина»), которая способствует ответственному потреблению.

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