Винна дипломатія в дії: в Києві провели Wines of Portugal Grand Tasting 2021

3 липня, в Міжнародний день сомельє, в Києві в КВЦ «Парковий» відбулася одна з наймасштабніших винних подій 2021 — Wines of Portugal Grand Tasting 2021. Вперше в Україну приїхали представники 29 виноробних господарств Португалії і представили свої кращі вина гостям події, у числі яких імпортери, дистриб’ютори, представники HoReCa, сомельє, винні експерти, лідери думок і цінителі вина. Понад 300 фахівців відвідали захід, щоб одними із перших ознайомитися з автентичними і новими для України сортами і смаками. Для масштабної дегустації винороби привезли понад 290 зразків вин з різних регіонів Португалії — однієї з країн-лідерів з виробництва і експорту вин у світі.

Разом з виноробами Україну з дипломатичною місією відвідав і Фредеріко Фалькао, президент Асоціації Португальського виноробного сектора ViniPortugal, який зазначив, що за останні 5 років попит та інтерес до вин Португалії в Україні стрімко зріс. Тільки за 2020 рік експорт вин в Україну виріс на 52%, і за прогнозами до 2023 року цей показник підніметься до 117%.

«Україна — не один із найбільших ринків для нас. Але це один з тих ринків, де інтерес до португальських вин зростає найстрімкіше! — каже Фредеріко Фалькао. — Вперше Wines of Portugal приїхали в Україну — і відразу успішно! Ми бачимо, що охочих взяти участь у цьому винному заході дуже багато. Тут зібралася велика кількість імпортерів, сомельє, експертів і простих любителів вина. Ми дуже задоволені, і ми точно ще повернемося!»

Wines of Portugal Grand Tasting 2021 пройшло у три етапи, кожен з яких мав свої цілі. Провести освітній майстер-клас для сомельє і винних експертів в Україну прилетіла Софія Сальвадор — офіційний винний викладач Wines of Portugal, яка розповіла гостям про особливості португальських автохтонних сортів винограду, вплив клімату, ґрунтів, майстерності блендингу та інших факторів, що роблять португальські вина по-справжньому унікальними.

Для представників бізнесу, імпортерів і представників української сфери HoReCa була організована B2B дегустація. В її рамках учасники могли не тільки продегустувати цікаві й унікальні сорти, більшість з яких ще не представлені в Україні, а й познайомитися і поспілкуватися безпосередньо з виробниками цих вин.

Найбільший інтерес у гостей викликала кругова дегустація, де кожен wine lover міг спробувати понад 290 різних вин, починаючи з ігристих і закінчуючи всесвітньо відомим портвейном.

Відзначимо, що Wines of Portugal Grand Tasting 2021 відбулося в рамках всеукраїнської кампанії, спрямованої на знайомство українських професіоналів із винним ринком Португалії. Організацією серії освітньо-дегустаційних заходів в Україні займається компанія Wine Events Agency, представляючи інтереси Wines of Portugal, в особі ViniPortugal, офіційної Асоціації Португальського виноробного сектора.

За словами організаторів, деякі сомельє і експерти, які відвідали подію, відзначили, що в Києві змогли лише за кілька годин спробувати більше різних португальських вин, ніж у самій Португалії. Тим більше, що в умовах світової пандемії відвідати Португалію і спробувати там вина практично неможливо.

«Wines of Portugal Grand Tasting 2021 — це чудовий майданчик для комунікації імпортерів, байєрів, сомельє, лідерів думок. Це симбіоз розважального та освітнього заходу, — відзначили гості заходу. — Дякую організаторам за можливість зануритися в світ португальських вин, відчути різницю між регіонами і сортами винограду, які на сьогодні залишаються незвіданими не тільки для звичайних любителів вин, але часто і для професіоналів ринку».

ДЛЯ ДОВІДКИ

ViniPortugal — офіційна асоціація Португальського виноробного сектора, яка відповідає за просування португальських вин в світі. Бренд підтримує європейську кампанію WINE in MODERATION через ініціативу «A Copo» («келих вина»), яка сприяє відповідальному споживанню.

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