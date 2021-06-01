В Киеве с размахом прошла парусная HIGH LIFE REGATTA 2021

В эти выходные в Киеве состоялась зрелищная парусная HIGH LIFE REGATTA 2021 и громкая вечеринка в честь нее на набережной ресторана «Mayachok».

Пять элегантных парусных круизно-спортивных яхт соревновались в акватории Днепра в полуторачасовой гонке, в которой участвовали известные бизнесмены, политики и селебрити. Организатором события выступил HIGH LIFE Club в партнерстве с H Club.

Гостями киевской регаты стали Серж Смолин и Серж Пайе, Слава и Ирина Дюденко, Семен Горов и Яна Помазан, Игорь Мазепа, Анатолий Криволап, Игорь и Оксана Лысовы, Вадим Яценко, Александр и Екатерина Глимбовские, Олег Пинчук, Наталья Валевская, Виктория Козлова, Виталина Ющенко, Лана Кауфман и Максим Звонов, Лика Спиваковская, Иван Пеклин — украинский пилот Bentley, самый молодой чемпион Украины в классе KZ2, и многие другие.

Место проведения, благодаря своей инфраструктуре, позволило приглашенным прибывать на мероприятие не только на автомобилях, но и на роскошных яхтах и вертолетах.

Гостей вечера ждала яркая и насыщенная программа. Присутствующим была презентована белоснежная моторная яхта от компании Dream Marine — официального представителя Princess в Украине. Дизайнер Елена Голец представила новую коллекцию одежды в своем океаническом показе, подиумом для которого выступил понтон для швартовки яхт. А дом подарков и декора Mandarin Maison провел Grand Lottery с розыгрышем ценных призов.

Ведущим вечера выступил Дмитрий Антонов, а музыкальный бэкграунд создавала DJ Олимпия Вайтмусташ.

Кульминацией вечера стала встреча и награждение победителей HIGH LIFE REGATTA 2021 — экипажа яхты «Соловей» во главе с штурманом Евгением Ковтонюком. Под бурные аплодисменты триумфаторы, а также все участники регаты получили ценные призы от спонсоров и партнеров вечера.

«После затяжного карантина мы снова рады организовать теплую встречу HIGH LIFE Club, — говорит Валерий Захаров, основатель клуба. — В этом году, благодаря нашим друзьям и партнерам H Club, мы смогли сделать ее еще интереснее и зрелищнее, дополнив программу парусной регатой. Я поздравляю победителей гонки и всех наших гостей с открытием яхтенного сезона. Отдельное спасибо за участие в организации этого праздника управляющему H Club Олегу Стрельникову и его команде».

Партнер RE/MAX Central, представитель RE/MAX Collection в Украине Наталья Заболотная презентовала элитные дома в премиум сегменте и арт-объекты современного искусства.

Кроме основной программы вечера гостям были предложены активности на стендах партнеров регаты: фитнес клуба премиум класса Sky Fitness, международного агентства недвижимости RE/MAX Central, сети салонов итальянской мебели FREEDOM, элитного жилого комплекса Metropole, проекта загородной недвижимости Lion Hills, легендарного итальянского бренда одежды Kiton, туристического бренда премиум класса Berkeley Travel, компании инновационных систем контроля доступа Smartkey, бутика-салона профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Niche и бренда индивидуального пошива деловых костюмов CREATORE.

Гостей угощали коктейлями на легендарном виски «Chivas», игристыми и тихими винами от «ВИНА СВІТУ», и даже алкогольным мороженым Scandal, а также предлагали бодрящий кофе с неаполитанским темпераментом «Kimbo», приготовленный на карпатской родниковой высокогорной воде VODA.UA.

Напомним, HIGH LIFE Club — это платформа для общения, нетворкинга и объединения в комьюнити партнеров. Автор идеи и создатель проекта — издатель журнала «HIGH LIFE ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» Валерий Захаров. Именно он в рамках HIGH LIFE Club объединил международные и национальные компании, представителей крупного и среднего бизнеса, знаковых деятелей культуры, моды и других отраслей в сообщество. Важной составляющей платформы являются эксклюзивные ивенты, закрытые презентации, аукционы и выставки современного искусства.

H CLUB — это комьюнити, которое, по примеру классических английских клубов, объединяет известных украинских и зарубежных предпринимателей, государственных деятелей и создано для культурного и делового общения в неформальной обстановке.