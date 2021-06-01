У Києві з розмахом пройшла парусна HIGH LIFE REGATTA 2021

Цими вихідними в Києві відбулася видовищна вітрильна HIGH LIFE REGATTA 2021 і гучна вечірка на честь неї на набережній ресторану «Mayachok».

П’ять елегантних вітрильних круїзно-спортивних яхт змагалися в акваторії Дніпра в півторагодинний гонці, у якій взяли участь відомі бізнесмени, політики і селебріті. Організатором події виступив HIGH LIFE Club у партнерстві з H Club.

Гостями київської регати стали Серж Смолін та Серж Пайє, Слава та Ірина Дюденко, Семен Горов та Яна Помазан, Ігор Мазепа, Анатолій Криволап, Ігор і Оксана Лисови, Вадим Яценко, Олександр і Катерина Глімбовські, Олег Пінчук, Наталія Валевська, Вікторія Козлова, Віталіна Ющенко, Лана Кауфман і Максим Звонов, Ліка Співаковська, Іван Пеклін — український пілот Bentley, наймолодший чемпіон України в класі KZ2, і багато інших.

Місце проведення, завдяки своїй інфраструктурі, дозволило запрошеним прибувати на захід не тільки на автомобілях, але й на розкішних яхтах і вертольотах.

Гостей вечора чекала яскрава і насичена програма. Присутнім була презентована білосніжна моторна яхта від компанії Dream Marine — офіційного представника Princess в Україні. Дизайнер Олена Голець представила нову колекцію одягу в своєму океанічному показі, подіумом для якого виступив понтон для швартування яхт. А будинок подарунків і декору Mandarin Maison провів Grand Lottery з розіграшем цінних призів.

Ведучим вечора виступив Дмитро Антонов, а музичний бекграунд створювала DJ Олімпія Вайтмусташ.

Кульмінацією вечора стала зустріч та нагородження переможців HIGH LIFE REGATTA 2021 — екіпажу яхти «Соловей» на чолі зі штурманом Євгеном Ковтонюком. Під бурхливі оплески тріумфатори, а також всі учасники регати отримали цінні призи від спонсорів і партнерів вечора.

«Після затяжного карантину ми знову раді організувати теплу зустріч HIGH LIFE Club, — каже Валерій Захаров, засновник клубу. — Цього року, завдяки нашим друзям і партнерам H Club, ми змогли зробити її ще цікавішою та видовищнішою, доповнивши програму парусною регатою. Я вітаю переможців перегонів і всіх наших гостей з відкриттям яхтового сезону. Особлива подяка за участь в організації цього свята керуючому H Club Олегу Стрельникову і його команді».

Партнер RE/MAX Central, представник RE/MAX Collection в Україні Наталія Заболотна презентувала елітні будинки в преміум сегменті і арт-об’єкти сучасного мистецтва.

Крім основної програми вечора гостям були запропоновані активності на стендах партнерів регати: фітнес клубу преміум класу Sky Fitness, міжнародного агентства нерухомості RE/MAX Central, мережі салонів італійських меблів FREEDOM, елітного житлового комплексу Metropole, проекту заміської нерухомості Lion Hills, легендарного італійського бренду одягу Kiton, туристичного бренду преміум класу Berkeley Travel, компанії інноваційних систем контролю доступу Smartkey, бутика-салону професійної косметики і нішевої парфумерії Niche і бренду індивідуального пошиву ділових костюмів CREATORE.

Гостей пригощали коктейлями на легендарному віскі «Chivas», ігристими і тихими винами від «ВИНА СВІТУ», і навіть алкогольним морозивом Scandal, а також пропонували каву з неаполітанським темпераментом «Kimbo», приготовану на карпатській джерельній високогірній воді VODA.UA.

Нагадаємо, HIGH LIFE Club — це платформа для спілкування, нетворкінгу і об’єднання в ком’юніті партнерів. Автор ідеї і творець проєкту — видавець журналу «HIGH LIFE ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» Валерій Захаров. Саме він у рамках HIGH LIFE Club об’єднав міжнародні і національні компанії, представників великого та середнього бізнесу, знакових діячів культури, моди та інших галузей у співтовариство. Важливою складовою платформи є ексклюзивні івенти, закриті презентації, аукціони і виставки сучасного мистецтва.

H CLUB — це ком’юніті, яке за прикладом класичних англійських клубів об’єднує відомих українських і зарубіжних підприємців, державних діячів і створене для культурного і ділового спілкування у неформальній обстановці.