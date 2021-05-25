В Киеве пройдет парусная регата Lujo Regatta Fest

В эти выходные, 29 мая, в Киеве в районе Жукова острова пройдет парусная регата Lujo Regatta Fest. Пять элегантных парусных круизно-спортивных яхт сразятся за победу в полуторачасовой гонке в акватории Днепра. Мероприятие пройдет на набережной ресторана «Mayachok», откуда и стартуют участники регаты.

Событие организовано HIGH LIFE Club в партнерстве с H CLUB. Титульный партнер регаты — премиальный отель Lujo.

Гостями мероприятия станут бизнесмены, селебрити, инфлуенсеры, а также представители СМИ.

Для гостей вечера организаторы готовят показ коллекции дизайнера Елены Голец, выставку арт-объектов и предметов современного искусства, Grand Lottery от дома подарков и декора Mandarin Maison. Музыкальное настроение вечера будет создавать DJ Олимпия Вайтмусташ, а ведущим вечера выступит Дмитрий Антонов. Автомобильный партнер мероприятия — Bentley. Эксклюзивно на мероприятии будет представлена и доступна для гостевых туров на борт яхта от Dream Marine — официального представителя Princess в Украине.

Помимо этого гостям будут презентованы интерьерная компания сети салонов FREEDOM, новый футуристический проект загородной недвижимости Lion Hills, легендарный итальянский бренд Kiton, уютная лаунж-зона от элитного жилого комплекса Metropole, интерактив от фитнес-клуба премиум класса Sky Fitness, современный уровень безопасности и комфорта от Smartkey, эксклюзивная коллекция нишевых ароматов от Niche, костюмы индивидуального пошива для современных джентльменов от бренда CREATORE, направления для роскошных путешествий от The Berkeley world и многое другое.

Легендарное виски «Chivas» угостит вкусными коктейлями, а партнером хорошего настроения выступят вина игристые и тихие от «ВИНА СВІТУ». Утолит жажду карпатская родниковая высокогорная вода VODA.UA.

Напомним, HIGH LIFE Club — это платформа для общения, нетворкинга и объединения в комьюнити партнеров. Автор идеи и создатель проекта — владелец и главный редактор журнала «Загородная недвижимость by HIGH LIFE» Валерий Захаров. Именно он в рамках HIGH LIFE Club объединил международные и национальные компании, представителей крупного и среднего бизнеса, знаковых деятелей культуры, моды и других отраслей в сообщество. Важной составляющей платформы являются эксклюзивные ивенты, закрытые презентации, аукционы и выставки современного искусства.

H CLUB — это комьюнити, которое, по примеру классических английских клубов, объединяет известных украинских и зарубежных предпринимателей, государственных деятелей и создано для культурного и делового общения в неформальной обстановке.