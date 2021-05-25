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У Києві пройде вітрильна регата Lujo Regatta Fest

Цими вихідними, 29 травня, в Києві в районі Жукова острова пройде вітрильна регата Lujo Regatta Fest. П’ять елегантних вітрильних круїзно-спортивних яхт змагатимуться за перемогу в півторагодинній гонці в акваторії Дніпра. Захід пройде на набережній ресторану «Mayachok», звідки і стартують учасники регати.

Подія організована HIGH LIFE Club в партнерстві з H CLUB. Титульний партнер регати – преміальний готель Lujo.

Гостями заходу стануть бізнесмени, селебріті, інфлуенсери, а також представники ЗМІ.

Для гостей вечора організатори готують показ колекції дизайнера Олени Голець, виставку арт-об’єктів і предметів сучасного мистецтва, Grand Lottery від будинку подарунків і декору Mandarin Maison. Музичний настрій вечора буде створювати DJ Олімпія Вайтмусташ, а ведучим вечора виступить Дмитро Антонов. Автомобільний партнер заходу – Bentley. Ексклюзивно на заході буде представлена ​​і доступна для гостьових турів на борт яхта від Dream Marine – офіційного представника Princess в Україні.

Крім цього гостям будуть презентовані інтер’єрна компанія мережі салонів FREEDOM, новий футуристичний проект заміської нерухомості Lion Hills, легендарний італійський бренд Kiton, затишна лаунж-зона від елітного житлового комплексу Metropole, інтерактив від фітнес-клубу преміум класу Sky Fitness, сучасний рівень безпеки і комфорту від Smartkey, ексклюзивна колекція нішевих ароматів від Niche, костюми індивідуального пошиття для сучасних джентльменів від бренду CREATORE, напрямки для розкішних подорожей від The ​​Berkeley world і багато іншого.

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Легендарне віскі «Chivas» пригостить смачними коктейлями, а партнером гарного настрою виступлять вина ігристі і тихі від «ВИНА СВІТУ». Вгамує спрагу карпатська джерельна високогірна вода VODA.UA.

Нагадаємо, HIGH LIFE Club – це платформа для спілкування, нетворкінгу і об’єднання в ком’юніті партнерів. Автор ідеї і творець проекту – власник і головний редактор журналу «Заміська нерухомість by HIGH LIFE» Валерій Захаров. Саме він в рамках HIGH LIFE Club об’єднав міжнародні і національні компанії, представників великого та середнього бізнесу, знакових діячів культури, моди та інших галузей в співтовариство. Важливою складовою платформи є ексклюзивні івенти, закриті презентації, аукціони і виставки сучасного мистецтва.

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H CLUB – це ком’юніті, яке, за прикладом класичних англійських клубів, об’єднує відомих українських і зарубіжних підприємців, державних діячів і створено для культурного і ділового спілкування в неформальній обстановці.

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