В Киеве появится первый БДСМ-клуб. В меню — порка, шибари, фут-фетиш и не только

Сегодня украинцы все чаще начинают открыто говорить про секс, а воплощение сексуальных фантазий перестает быть чем-то стыдным и табуированным в обществе. По словам сексологов, одной из наиболее популярных субкультур является БДСМ. Согласно данным Pornhub, в 2020 году Украина вошла в топ-15 стран по интересу к данному направлению. Одними из первых, кто поддержал интерес украинцев к этой субкультуре и поставил себе за цель вывести БДСМ в Украине на качественно новый уровень с четкими правилами и границами, стали основатели первого в стране БДСМ-клуба BiBar.

«Это будет закрытый клуб для поклонников БДСМ-культуры. Место для желающих попробовать новое, пощекотать нервы, приобщиться к БДСМ-культуре правильно и безопасно. Пространство, в котором люди смогут открыто проявлять и реализовывать свои фантазии, – рассказывает Олег Соколов, собственник BiBar. – Это место про эстетику, красоту и шоу. Мы привыкли ассоциировать БДСМ исключительно с навязанной порноиндустрией картинкой: боль, кровь и насилие. На самом деле это про чувственность и эмпатию, про принятие своих “демонов” и умение не стесняться своих желаний. Все, что происходит в БДСМ-практиках, происходит по обоюдному согласию. А BiBar – это территория, где гость сможет посмотреть шоу, аналогов которым в Украине нет, и при желании поучаствовать в перформансах».

В BiBar будет три тематических зала. Одно из главных правил БДСМ-клуба – внутри запрещена фото- и видеосъемка, что гарантирует каждому гостю конфиденциальность и безопасность. Гости заведения смогут заказать себе одну или несколько позиций из Crazy menu. В нем – флагелляция (порка), шибари (искусство фиксации тела), фут-фетиш, БДСМ-чаепитие и ряд других эротических фантазий и сценариев. Весь персонал клуба будет встречать гостей в тематических нарядах и играть с публикой по правилам и сценариям БДСМ-культуры.

Отметим, несколько лет назад в Киеве открылся отель для ролевых игр Cherry Twins, где 5 номеров из 7-ми посвящены БДСМ-тематике. По словам его основательницы, номера пользуются популярностью, и украинцы с каждым годом становятся все более лояльными к проявлению своих сексуальных желаний.

Так, социум становится все более открытым в вопросах секса и всего, что с ним связано, а разговоры об эротических фантазиях и желание пробовать что-то новое все реже воспринимаются как нечто пошлое и стыдное.

«Человек выздоравливает, давая волю своей сексуальности» – с этим утверждением Зигмунда Фрейда сложно поспорить, – говорит собственник BiBar. – И шанс раскрыть свою чувственность, открыть для себя мир новых удовольствий и практик у киевлян и гостей столицы появится уже очень скоро».

БДСМ (BDSM с англ. – бондаж, доминирование, подчинение, садомазахизм) – это не извращение, что доказано рядом исследований, в том числе проводившихся Американской психиатрической ассоциацией. Это психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью во время эротических ролевых игр. Роли в БДСМ-играх распределяются как верхние и нижние — те, кто доминирует, и те, кто подчиняется соответственно. Тех, кому нравится и подчиняться, и подчинять, называют свитчами (от англ. switch — менять).