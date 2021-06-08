У Києві з’явиться перший БДСМ-клуб. В меню — порка, шибари, фут-фетиш і не тільки

Сьогодні українці все частіше починають відкрито говорити про секс, а втілення сексуальних фантазій перестає бути чимось ганебним і табуйованим у суспільстві. За словами сексологів, однією з найбільш популярних субкультур є БДСМ. Згідно з даними Pornhub, у 2020 році Україна увійшла до топ-15 країн за інтересом до даного напрямку. Одними з перших, хто підтримав інтерес українців до цієї субкультури і поставив собі за мету вивести БДСМ в Україні на якісно новий рівень з чіткими правилами і кордонами, стали засновники першого в країні БДСМ-клубу BiBar.

«Це буде закритий клуб для шанувальників БДСМ-культури. Місце для охочих спробувати нове, полоскотати нерви, долучитися до БДСМ-культури правильно і безпечно. Простір, у якому люди зможуть відкрито проявляти і реалізовувати свої фантазії, — розповідає Олег Соколов, власник BiBar. — Це місце про естетику, красу і шоу. Ми звикли асоціювати БДСМ виключно з нав’язаною порноіндустрією картинкою: біль, кров і насильство. Насправді це про чуттєвість і емпатію, про прийняття своїх “демонів” і вміння не соромитися своїх бажань. Все, що відбувається в БДСМ-практиках, відбувається за взаємною згодою. А BiBar — це територія, де гість зможе подивитися шоу, аналогів яким в Україні немає, і за бажанням взяти участь у перформансах».

У BiBar буде три тематичні зали. Одне з головних правил БДСМ-клубу — всередині заборонена фото- і відеозйомка, що гарантує кожному гостю конфіденційність і безпеку. Гості закладу зможуть замовити собі одну або кілька позицій з Crazy menu. У ньому — флагеляція (порка), шибарі (мистецтво фіксації тіла), фут-фетиш, БДСМ-чаювання і ряд інших еротичних фантазій і сценаріїв. Весь персонал клубу буде зустрічати гостей в тематичних нарядах і грати з публікою за правилами і сценаріями БДСМ-культури.

Відзначимо, кілька років тому в Києві відкрився готель для рольових ігор Cherry Twins, де 5 номерів з 7-ми присвячені БДСМ-тематиці. За словами його засновниці, номери користуються популярністю, і українці з кожним роком стають все більш лояльними до прояву своїх сексуальних бажань.

Так, соціум стає все більш відкритим у питаннях сексу і всього, що з ним пов’язано, а розмови про еротичні фантазії і бажання пробувати щось нове все рідше сприймаються як щось вульгарне і соромне.

«Людина одужує, даючи волю своїй сексуальності» — з цим твердженням Зигмунда Фрейда навряд чи хтось посперечається, — каже власник BiBar. — І шанс розкрити свою чуттєвість, відкрити для себе світ нових задоволень і практик у киян і гостей столиці з’явиться вже дуже скоро».

БДСМ (BDSM з англ. — бондаж, домінування, підпорядкування, садомазахізм) — це не збочення, що доведено рядом досліджень, у тому числі тими, що проводилися Американською психіатричною асоціацією. Це психосексуальна субкультура, в основі якої лежить обмін владою під час еротичних рольових ігор. Ролі в БДСМ-іграх розподіляються як верхні і нижні — ті, хто домінує, і ті, хто підпорядковується, відповідно. Тих, кому подобається і підкорятися, і підкоряти, називають світчами (від англ. Switch — міняти).