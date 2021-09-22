Песков : «К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа»

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке, где участвует в Генеральной Ассамблее ООН, пообещал дать «сильный ответ» на покушение на его первого помощника Сергея Шефира и подчеркнул, что произошедшее не повлияет на выбранный им курс на борьбу с влиятельными финансовыми группами в стране.

Владимир Зеленский: «Это не повлияет на тот курс, который я выбрал со своей командой, на изменения, на детенизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, с большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не повлияет, а даже наоборот».

Некоторые украинские политики в качестве одной из версий покушения выдвинули так называемый «российский след». В Москве эти обвинения отвергли.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа». Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния».

Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, был обстрелян в среду под Киевом. По машине было выпущено 18 пуль. Чиновник не пострадал. Серьезные ранения получил водитель, он доставлен в больницу.