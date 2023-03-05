Подростковая субкультура ЧВК Редан уже в Украине и Польше: что это такое и чего следует бояться

В последнее время в сети живо обсуждают ЧВК Редан. Это явление уже успело задеть Украину и Белоруссию. Кроме того, представители этой подростковой субкультуры уже появились и в Польше. О том, кто такие ЧВК Редан, какая у них цель и стоит ли бояться – в нашей статье.

Скандальное подростковое движение ЧВК Редан в Польше

В конце февраля стало известно, что подростковое движение ЧВК Редан, о котором говорят уже несколько дней, появилось и в Польше. Об этом свидетельствует наличие соответствующих телеграмм-каналов. Пока это явление задело только польскую столицу, впрочем, вполне возможно, что оно распространится и на другие города.

В телеграмм-каналах представители движения публикуют такие сообщения, как Берем Польшу под свой контроль. Более того, на таких каналах выкладывают даты и места встреч и фотографии таких собраний.

В настоящее время неизвестно, прогрессирует ли это движение в Польше. Впрочем, массовые драки в Варшаве и других польских городах не были зафиксированы.

Что такое ЧВК Редан и откуда появилось это явление

Относительно ЧВК Редан распространяется много слухов. Некоторые считают, что это частная военная компания, но это не так. Это явление не имеет никакого отношения к армии.

ЧВК Редан – это русское подростковое движение, созданное через мангу (японский комикс) «Хантер х Хантер». Эта манга выходит еще с 1998 года, а в ее вселенной существуют так называемые охотники, которые ищут сокровища, редких животных, а кроме того еще и убивают под заказ. Во вселенной манги также присутствует группировка «Геней Редан», участники которой грабят и убивают.

Невозможно сказать точно каких масштабов достигло это явление в России, впрочем, говорить об этом начали 22 февраля. Сначала эта субкультура возникла в социальных сетях, а затем перешла в реальную жизнь. Впервые это движение привлекло к себе внимание 22 февраля в результате драки в Москве. После этого потасовка произошла в российском санкт-Петербурге.

В Украине о ЧВКе Редан заговорили 26 февраля. Именно в этот день в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в крупных украинских городах будут проводиться подобные акции. Впрочем, украинская полиция оперативно отреагировала на это, и массовых драк удалось избежать. К примеру, только в Харькове полиция задержала 250 человек. Также многие задержали в Киеве, но точного количества не называют.

С ЧВК Редан также столкнулась и Беларусь. 28 февраля в белорусском Гомеле задержали 183 подростков, и некоторых из них, которые уже старше 16 лет, отправили под стражу. Тех, кто младше этого возраста, в ближайшее время поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Пока неизвестно, распространилось ли это явление на Польшу. Впрочем, в телеграмме уже появились каналы. Представители движения уже проводили встречи в Варшаве. Но пока массовых драк в столице и других городах не наблюдалось.

Какую идеологию подражают ЧВК Редан

Представители ЧВК Редан не имеют какой-либо конкретной идеологии. Единственная цель подростков – чтобы им не предъявляли претензии по внешнему виду. Именно поэтому они провоцируют потасовки с теми представителями общества, которые обычно не сносят людей с неформальной внешностью. Это могут быть скинхеды, футбольные фанаты. Их называют «офами». Именно с ними ЧВК Редан и вступает в конфликт. В свою очередь, офи также отслеживают представителей этой субкультуры.

Узнать представителей ЧВК Редан достаточно просто. Им характерны черты:

Черная одежда;

Красят волосы в черный цвет;

Одежда с изображением паука или цифры 4.

Как правило, с виду подростки имеют 14-16 лет;

Как отмечают представители субкультуры, они не провоцируют потасовку первыми. Их цель – защитить тех, кто не может дать отпор. А самое главное, представители движения хотят, чтобы людей с неформальной внешностью припили задевать. Сама же аббревиатура «ЧВК» (частная военная компания) возникла в шутку.

Стоит отметить, что принявшие участие в беспорядках украинские подростки не выглядели как типичные представители группировки. У них отсутствовали символы, характерные для ЧВК Редан.