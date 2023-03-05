Підліткова субкультура ЧВК Редан вже в Україні та Польщі: що це таке та чого варто боятися

Останнім часом у мережі жваво обговорюють ЧВК Редан. Це явище вже встигло зачепити Україну та Білорусь. Крім того, представники цієї підліткової субкультури вже з’явилися й у Польщі. Про те, хто такі ЧВК Редан, яка у них ціль і чи варто їх боятися – у нашій статті.

Скандальний підлітковий рух ЧВК Редан у Польщі

Наприкінці лютого стало відомо, що підлітковий рух ЧВК Редан, про який говорять вже декілька днів, з’явився й у Польщі. Про це свідчить наявність відповідних телеграм-каналів. Поки що це явище зачепило лише польську столицю, втім цілком можливо, що воно пошириться й на інші міста.

У телеграм-каналах представники руху публікують такі повідомлення, як «Беремо Польщу під свій контроль». Більш того, на таких каналах викладають дати та місця зустрічей і фотографії з таких зібрань.

Наразі достеменно невідомо чи прогресує цей рух у Польщі. Втім масових бійок у Варшаві та інших польських містах не було зафіксовано.

Що таке ЧВК Редан і звідки з’явилося це явище

Щодо ЧВК Редан шириться багато чуток. Деякі вважають, що це приватна військова компанія, але це не так. Це явище не має жодного стосунку до армії.

ЧВК Редан – це російський підлітковий рух, який був створений через мангу (японський комікс) «Хантер х Хантер». Ця манга виходить ще з 1998 року, а у її всесвіті існують так звані Мисливці, які шукають скарби, рідкісних тварин, а крім того ще й вбивають на замовлення. У всесвіті манги також присутнє угрупування «Геней Рьодан», учасники якого грабують та вбивають.

Неможливо сказати точно яких масштабів досягло це явище в росії, втім говорити про це почали 22 лютого. Спочатку ця субкультура виникла у соціальних мережах, а потім перейшла у реальне життя. Вперше цей рух привернув до себе увагу 22 лютого в наслідок бійки у москві. Після цього бійка сталася в російському санкт-петербурзі.

В Україні про ЧВК Редан заговорили 26 лютого. Саме у цей день у соціальних мережах почали ширитися чутки про те, що у великих українських містах будуть проводитися подібні акції. Втім, українська поліція оперативно відреагувала на це й масових бійок вдалося уникнути. Наприклад, тільки у Харкові поліція затримала 250 людей. Також, багато людей затримали у Києві, але точної кількості не називають.

З ЧВК Редан також стикнулася й Білорусь. 28 лютого у білоруському Гомелі затримали 183 підлітків, і деяких з них, які вже старші за 16 років, відправили під варту. Тих, хто молодше цього віку, найближчим часом поставлять на облік в інспекції по справах неповнолітніх.

Наразі достеменно невідомо чи розповсюдилося це явище на Польщу. Втім, у телеграмі вже з’явилися відповідні канали. Представники цього руху вже проводили зустрічі у Варшаві. Але наразі масових бійок у столиці та інших містах не спостерігалося.

Яку ідеологію наслідують ЧВК Редан

Представники ЧВК Редан не мають якоїсь конкретної ідеології. Єдина ціль підлітків – щоб їм не пред’являли претензії через зовнішній вигляд. Саме тому вони провокують бійки з тими представниками суспільства, які зазвичай не зносять людей з неформальною зовнішністю. Це можуть бути скинхеди, футбольні фанати тощо. Їх називають «офами». Саме з ними ЧВК Редан і вступає у конфлікт. У свою чергу офи також відстежують представників цієї субкультури.

Впізнати представників ЧВК Редан доволі просто. Їм характерні таки риси:

Чорний одяг;

Фарбують волосся у чорний колір;

Одяг з зображенням павука або цифри 4.

Як правило, на вигляд підлітки мають 14-16 років;

Як зазначають представники субкультури, вони не провокують бійку першими. Їхня ціль – захистити тих, хто не може дати відсіч. А найголовніше, представники руху хочуть, щоб людей з неформальною зовнішністю припили зачіпати. Сама ж абревіатура «ЧВК» (Частная военная компания) виникла жартома.

Варто зазначити, що українські підлітки, які взяли участь у заворушеннях, не виглядали як типові представники угрупування. У них були відсутні символи, які характерні для ЧВК Редан.