37-летний датчанин подозревается в убийстве пяти человек с помощью лука в Норвегии (Фото)

Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек из лука в норвежском городе Конгсберг, является 37-летним гражданином Дании, сообщает норвежская полиция со ссылкой на Reuters.

В результате нападения минувшей ночью были также ранены двое, один из которых был сотрудником полиции, который не был на работе. Преступник задержан.

Злоумышленник стрелял по людям в разных местах города, который расположен в 68 км к юго-западу от столицы Осло.

«Полиция предоставляет эту информацию из-за слухов в социальных сетях о людях, которые не имеют никакого отношения к этим ужасным действий», — говорится в заявлении полиции после объявления национальности нападающего без раскрытия его личности.

Пока предполагается, что человек действовал один, добавили в полиции, но ничего не сообщают о его возможные мотивы.

Атаки продолжались более получаса и прошли на «большой территории» Конгсберг, включая продуктовый магазин, сообщает Aftenposten со ссылкой на полицию.

По данным полиции, некоторые из них были изготовлены из лука и стрел, но сейчас проверяется, использовалась другое оружие.

Следователи пытаются определить, был ли инцидент террористическим. По их словам, задержанный сотрудничал со следствием.

En konvertit till islam som är inspirerad av Thor? Yes, det funkar! Han heter Rainer Winklarson. 😡#Kongsberg #WhiteSupremacy pic.twitter.com/1P7Zos8aRk — Antoine (@AntoineVumilia) October 14, 2021