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НОРВЕГИЯ

37-летний датчанин подозревается в убийстве пяти человек с помощью лука в Норвегии (Фото)

Глеб Парфененко
37-летний датчанин подозревается в убийстве пяти человек с помощью лука в Норвегии (Фото)

Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек из лука в норвежском городе Конгсберг, является 37-летним гражданином Дании, сообщает норвежская полиция со ссылкой на Reuters.

В результате нападения минувшей ночью были также ранены двое, один из которых был сотрудником полиции, который не был на работе. Преступник задержан.

Злоумышленник стрелял по людям в разных местах города, который расположен в 68 км к юго-западу от столицы Осло.

«Полиция предоставляет эту информацию из-за слухов в социальных сетях о людях, которые не имеют никакого отношения к этим ужасным действий», — говорится в заявлении полиции после объявления национальности нападающего без раскрытия его личности.

Пока предполагается, что человек действовал один, добавили в полиции, но ничего не сообщают о его возможные мотивы.

Атаки продолжались более получаса и прошли на «большой территории» Конгсберг, включая продуктовый магазин, сообщает Aftenposten со ссылкой на полицию.

По данным полиции, некоторые из них были изготовлены из лука и стрел, но сейчас проверяется, использовалась другое оружие.

Следователи пытаются определить, был ли инцидент террористическим. По их словам, задержанный сотрудничал со следствием.

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