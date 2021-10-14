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НОРВЕГІЯ

37-річний датчанин підозрюється у вбивстві п’яти осіб за допомогою лука в Норвегії (Фото)

Гліб Парфененко
37-річний датчанин підозрюється у вбивстві п'яти осіб за допомогою лука в Норвегії (Фото)

Чоловік, підозрюваний у вбивстві п’яти осіб з лука в норвезькому місті Конгсберг, є 37-річним громадянином Данії, повідомляє норвезька поліція з посиланням на Reuters.

В результаті нападу минулої ночі були також поранені двоє, один з яких був співробітником поліції, який не був на роботі. Злочинець затриманий.

Зловмисник стріляв по людях в різних місцях міста, який розташований в 68 км на північний захід від столиці Осло.

«Поліція надає цю інформацію через чутки в соціальних мережах про людях, які не мають ніякого відношення до цих жахливим дій», – йдеться в заяві поліції після оголошення національності нападника без розкриття його особистості.

Поки передбачається, що чоловік діяв один, додали в поліції, але нічого не повідомляють про його можливі мотиви.

Атаки тривали більше півгодини і відбулися на «великій території» Конгсберг, включаючи продуктовий магазин, повідомляє Aftenposten з посиланням на поліцію.

За даними поліції, кілька з них були виготовлені з лука і стріл, але зараз перевіряється, чи використовувалася інша зброя.

Слідчі намагаються визначити, чи був інцидент терористичним. За їх словами, затриманий співпрацював зі слідством.

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