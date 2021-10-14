37-річний датчанин підозрюється у вбивстві п’яти осіб за допомогою лука в Норвегії (Фото)

Чоловік, підозрюваний у вбивстві п’яти осіб з лука в норвезькому місті Конгсберг, є 37-річним громадянином Данії, повідомляє норвезька поліція з посиланням на Reuters.

В результаті нападу минулої ночі були також поранені двоє, один з яких був співробітником поліції, який не був на роботі. Злочинець затриманий.

Зловмисник стріляв по людях в різних місцях міста, який розташований в 68 км на північний захід від столиці Осло.

«Поліція надає цю інформацію через чутки в соціальних мережах про людях, які не мають ніякого відношення до цих жахливим дій», – йдеться в заяві поліції після оголошення національності нападника без розкриття його особистості.

Поки передбачається, що чоловік діяв один, додали в поліції, але нічого не повідомляють про його можливі мотиви.

Атаки тривали більше півгодини і відбулися на «великій території» Конгсберг, включаючи продуктовий магазин, повідомляє Aftenposten з посиланням на поліцію.

За даними поліції, кілька з них були виготовлені з лука і стріл, але зараз перевіряється, чи використовувалася інша зброя.

Слідчі намагаються визначити, чи був інцидент терористичним. За їх словами, затриманий співпрацював зі слідством.

En konvertit till islam som är inspirerad av Thor? Yes, det funkar! Han heter Rainer Winklarson. 😡#Kongsberg #WhiteSupremacy pic.twitter.com/1P7Zos8aRk — Antoine (@AntoineVumilia) October 14, 2021