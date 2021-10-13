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Недвижимость

Жилой пузырь: какие рынки жилья находятся под наибольшей угрозой?

Глеб Парфененко
Жилой пузырь: какие рынки жилья находятся под наибольшей угрозой?
Aerial view of city of Calgary with Rocky Mountains in the background, Alberta, Canada

По данным Bloomberg Economics, цены на недвижимость во всем мире напоминают такие предупреждения о пузырьки, которых не было со времен финансового кризиса 2008 года.

Среди самых популярных рынков жилья — Новая Зеландия, Канада и Швеция. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ключевые показатели. Великобритания и США также находятся на вершине рейтинга.

«Комбинация таких факторов, как рекордно низкие процентные ставки, беспрецедентный финансовый стимул, сбережения во время блокады, ограниченная доступность жилья и ожидания сильного восстановления экономики, подтолкнули цены к росту», — пишет в отчете экономист Нирадж Шах.

Анализ сосредоточен на странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно исследованию, работники, которые остаются дома и требуют большей площади, и налоговые льготы, предлагаемые некоторыми правительствами покупателям жилья, также стимулируют спрос.

На информационной панели Bloomberg Economics собрано пять показателей для оценки «рейтинга пузырей» страны, причем высокий показатель свидетельствует о больший риск исправления. Среди показателей соотношения цены к аренде и цены к доходу помогает оценить устойчивость роста цен. Рост цен на жилье измеряет текущий импульс.

По данным анализа Bloomberg Economics, для многих стран ОЭСР коэффициенты цен выше, чем накануне финансового кризиса 2008 года.

Жилой пузырь: какие рынки жилья находятся под наибольшей угрозой?

Недавно появились данные, которые показывают, что, например, в четвертом квартале 2020 цены на жилье в странах OICP вырастут почти на 7% ежегодно или на высшем уровне. По словам Шаха, однако в будущем мы станем свидетелями простуды, а не коллапса.

Многие покупатели выбирают недвижимость за городом. Например, в Великобритании в районе близ Лондона цены на недвижимость составляют около 10%.

«За 38 лет работы в отрасли я не видел таких тенденций на рынке», — сказал британский агент Ксенпи Приоп.

Пожалуй, самым важным двигателем роста цен процентные ставки, особенно в США и Европе. «Поскольку ставки по ипотечным кредитам начинают расти, рынки недвижимости и масштабные меры по поддержке финансовой стабильности будут тщательно проверяться», — сказал Шах.

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