Житловий пузир: які ринки житла перебувають під найбільшою загрозою?

За даними Bloomberg Economics, ціни на нерухомість у всьому світі нагадують такі попередження про бульбашки, яких не було з часів фінансової кризи 2008 року.

Серед найпопулярніших ринків житла – Нова Зеландія, Канада та Швеція. Про це пише Bloomberg з посиланням на ключові показники. Великобританія та США також знаходяться на вершині рейтингу.

“комбінація таких факторів, як рекордно низькі процентні ставки, безпрецедентний фінансовий стимул, заощадження під час блокади, обмежена доступність житла та очікування сильного відновлення економіки, підштовхнули ціни до зростання”, – пише у звіті економіст Нірадж Шах.

Аналіз зосереджувався на країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку. Згідно з дослідженням, працівники, які залишаються вдома та потребують більшої площі, та податкові пільги, пропоновані деякими урядами покупцям житла, також стимулюють попит.

На інформаційній панелі Bloomberg Economics зібрано п’ять показників для оцінки “рейтингу бульбашок” країни, причому вищий показник свідчить про більший ризик виправлення. Серед показників співвідношення ціни до оренди та ціни до доходу допомагає оцінити стійкість зростання цін. Зростання цін на житло вимірює поточний імпульс.

За даними аналізу Bloomberg Economics, для багатьох країн ОЕСР коефіцієнти цін вищі, ніж напередодні фінансової кризи 2008 року.

Нещодавно з’явилися дані, які показують, що, наприклад, у четвертому кварталі 2020 року ціни на житло в країнах OICP зростуть майже на 7% щорічно або на найвищому рівні. За словами Шаха, однак у майбутньому ми станемо свідками застуди, а не колапсу.

Багато покупців обирають нерухомість за містом. Наприклад, у Великобританії в районі поблизу Лондона ціни на нерухомість складають близько 10%.

“За 38 років роботи в галузі я не бачив таких тенденцій на ринку”, – сказав британський агент Ксенпі Пріоп.

Мабуть, найважливішим рушієм зростання цін є процентні ставки, особливо в США та Європі. “Оскільки ставки за іпотечними кредитами починають зростати, ринки нерухомості та масштабні заходи щодо підтримки фінансової стабільності будуть ретельно перевірятися”, – сказав Шах.