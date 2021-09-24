Станция InSight зафиксировала три мощных землетрясения на Марсе. Причины одного из них неясны

Сейсмограф SEIS автоматической станции InSight зафиксировал три новых землетрясения в августе и сентябре 2021 года. Ученые заявили, что они стали одними из самых мощных и длительных за все время работы прибора, а это более 1000 солей (Марсианские дня).

NASA уже определила место, где произошли «летние» землетрясения. Отмечается, что один из августовских афтершоков произошел на удивительно большом расстоянии от станции. Первопричина и локализация третьего землетрясения до сих пор не выяснены.

На сегодняшний день станция InSight работала на Марсе 1005 марсианских дней, что на 300 соль превышает первоначально запланированный срок службы. 18 сентября 2021 на своем тысячном соле радиолокатор зафиксировал один из самых мощных и длительных землетрясений продолжительностью полтора часа. По предварительным оценкам, его величина составляла 4,2. Это третья большая сейсмическая событие, обнаружена станцией за месяц — 25 августа сейсмограф зафиксировал два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,1. Источник сентябрьских толчков еще предстоит выяснить, подытожил NASA.