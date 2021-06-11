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Президент Украины проинформировал генерального секретаря НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины, распространенном в четверг.

«Глава государства выразил надежду на то, что во время саммита НАТО 14 июня будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что президент Украины поблагодарил генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он отдельно отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» альянса и действия решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для Украины.

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Владимир Зеленский также проинформировал Йенса Столтенберга о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ.

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