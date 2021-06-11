Зеленський і Столтенберг обговорили Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови проінформував генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про ситуацію з безпекою на Донбасі і збереженні суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента України, поширеному в четвер.

«Глава держави висловив сподівання на те, що під час саміту НАТО 14 червня буде предметно розглянуті питання російської агресії і дієвих кроків для її стримування», – йдеться в прес-релізі.

Відзначається, що президент України подякував генеральному секретарю за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження в рішеннях нинішнього саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу і дії рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для України.

Володимир Зеленський також поінформував Йенса Столтенберга про реформи в сфері безпеки і оборони та подякував за підтримку НАТО у здійсненні цих реформ.