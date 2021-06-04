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Литва твердо поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, куда она прибыла в рамках подготовки к саммиту блока, который состоится 14 июня.

По ее словам, Литва выступает за политику «открытых дверей» в НАТО. «В этом контексте мы будем решительно поддерживать Украину и Грузию», — сказала она.

Шимоните отметила также, что Литва увеличила финансовый вклад в деятельность НАТО и будет продолжать предпринимать шаги в этом направлении в предстоящие 10 лет, поддерживая глобальные миссии и операции альянса.

Литва присоединилась к НАТО в 2004 году наряду с Румынией, Болгарией, Словакией, Словенией, Эстонией и Латвией.

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