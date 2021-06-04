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Литва підтвердила підтримку членства Грузії і України в НАТО

Вільнюс твердо підтримує вступ України і Грузії в НАТО. Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимон на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселі, куди вона прибула в рамках підготовки до саміту блоку, який відбудеться 14 червня.

За її словами, Литва виступає за політику «відкритих дверей» в НАТО. «У цьому контексті ми будемо рішуче підтримувати Україну і Грузію», – сказала вона.

Шимон зазначила також, що Литва збільшила фінансовий внесок в діяльність НАТО і продовжуватиме робити кроки в цьому напрямку в майбутні 10 років, підтримуючи глобальні місії та операції альянсу.

Литва приєдналася до НАТО в 2004 році поряд з Румунією, Болгарією, Словаччиною, Словенією, Естонією та Латвією.

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