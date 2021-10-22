Германия призвала НАТО начать угрожать России

НАТО должно продемонстрировать России свою готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауер в эфире Deutschlandfunk Radio.

«Никто не должен думать о нападении на партнеров альянса в странах Балтии и Черного моря», — сказала она.

Министр обороны Германии отметила, что Москва систематически нарушает воздушное пространство этих стран, поэтому особое внимание следует уделить его защиты. Она также обвинила Россию в постоянных кибератаки и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Россия утверждает, что у нее нет агрессивных планов против любой страны, и все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.

В то же время, как сетует Россия, в ее границ наблюдается беспрецедентная активность НАТО. Кремль заявил, что Североатлантический альянс регулярно проводит обучение и моделирует боевые действия с российскими военными.