ГлавнаяГЕРМАНИЯГермания призвала НАТО начать угрожать России
ГЕРМАНИЯМеждународные организацииНАТО

Германия призвала НАТО начать угрожать России

Глеб Парфененко
Германия призвала НАТО начать угрожать России
epa09538384 German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer at the start of the second day of meeting of the NATO Ministers of Defence with EU partners at the NATO headquarter in Brussels, Belgium, 22 October 2021. EPA/STEPHANIE LECOCQ

НАТО должно продемонстрировать России свою готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауер в эфире Deutschlandfunk Radio.

«Никто не должен думать о нападении на партнеров альянса в странах Балтии и Черного моря», — сказала она.

Министр обороны Германии отметила, что Москва систематически нарушает воздушное пространство этих стран, поэтому особое внимание следует уделить его защиты. Она также обвинила Россию в постоянных кибератаки и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Россия утверждает, что у нее нет агрессивных планов против любой страны, и все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.

В то же время, как сетует Россия, в ее границ наблюдается беспрецедентная активность НАТО. Кремль заявил, что Североатлантический альянс регулярно проводит обучение и моделирует боевые действия с российскими военными.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International