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Міжнародні організаціїНАТОНімеччина

Німеччина закликала НАТО почати погрожувати Росії

Гліб Парфененко
Німеччина закликала НАТО почати погрожувати Росії

НАТО має продемонструвати Росії свою готовність застосувати зброю у разі потреби. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Каренбауер в ефірі Deutschlandfunk Radio.

«Ніхто не повинен думати про напад на партнерів альянсу в країнах Балтії і Чорного моря», – сказала вона.

Міністр оборони Німеччини зазначила, що Москва систематично порушує повітряний простір цих країн, тому особливу увагу слід приділити його захисту. Вона також звинуватила Росію в постійних кібератаки і розпалюванні міграційного кризи на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

Росія стверджує, що у неї немає агресивних планів проти будь-якої країни, і що всі польоти російських літаків виконуються в строгій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору над нейтральними водами, без порушення кордонів інших країн.

У той же час, як нарікає Росія, у її кордонів спостерігається безпрецедентна активність НАТО. Кремль заявив, що Північноатлантичний альянс регулярно проводить навчання та моделює бойові дії з російськими військовими.

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