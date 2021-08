После 19-летнего перерыва: Эминем возвращается к актерскому мастерству

Обладатель «Грэмми» и «Оскар» рэпер Эминем возвращается к актерскому мастерству через 19 лет после своего дебюта в фильме «Восьмая миля», сообщает сайт журнала «Billboard».

48-летний Эминем сыграет эпизодическую роль в новой телевизионной драме BMF (Семья черной мафии), которая рассказывает правдивую историю известной преступной семьи.

Продюсером сериала, который выйдет в эфир в этом году в США, является рэпер Кертис Джексон (50 Cent).

Сериал рассказывает о преступной семью, причастного к незаконному обороту наркотиков и отмывания денег в Детройте. Эминем сыграет Ричарда Варш-младшего, известного как Белый Мальчик Год, молодого информатора в истории ФБР, который позже стал торговцем наркотиками и был приговорен к пожизненному заключению за хранение более 8 килограммов кокаина. В 52 года Warshi был выпущен в июне прошлого года.

Для этого же персонажа в 2018 году вышел фильм «Кид Год» с Ричи Мерритт и Мэтью МакКонахи в главных ролях в роли Ричарда Варш-старшего.

«Я не могу продюсировать сериал, действие которого происходит в Детройте, чтобы не пригласив в него легендарного Эминема», — написал 50 Cent в Twitter.

Episode107 of BMF is crazy, i’m gonna win a award for directing again, watch its so good @eminem came out to shoot a cameo for my episode. #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/5r81x2884R

— 50cent (@50cent) August 18, 2021