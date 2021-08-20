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После 19-летнего перерыва: Эминем возвращается к актерскому мастерству

Евгений Подольский
// iStock / Getty Images

Обладатель «Грэмми» и «Оскар» рэпер Эминем возвращается к актерскому мастерству через 19 лет после своего дебюта в фильме «Восьмая миля», сообщает сайт журнала «Billboard».

48-летний Эминем сыграет эпизодическую роль в новой телевизионной драме BMF (Семья черной мафии), которая рассказывает правдивую историю известной преступной семьи.

Продюсером сериала, который выйдет в эфир в этом году в США, является рэпер Кертис Джексон (50 Cent).

Сериал рассказывает о преступной семью, причастного к незаконному обороту наркотиков и отмывания денег в Детройте. Эминем сыграет Ричарда Варш-младшего, известного как Белый Мальчик Год, молодого информатора в истории ФБР, который позже стал торговцем наркотиками и был приговорен к пожизненному заключению за хранение более 8 килограммов кокаина. В 52 года Warshi был выпущен в июне прошлого года.

Для этого же персонажа в 2018 году вышел фильм «Кид Год» с Ричи Мерритт и Мэтью МакКонахи в главных ролях в роли Ричарда Варш-старшего.

«Я не могу продюсировать сериал, действие которого происходит в Детройте, чтобы не пригласив в него легендарного Эминема», — написал 50 Cent в Twitter.

Рэпер и продюсер сообщил, что зрители увидят его коллегу в роли молодого Белого Мальчика Рика. Для этого будут использованы специальные омолаживающие эффекты, аналогичные тем, что в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019).

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