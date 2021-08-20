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Після 19-річної перерви: Емінем повертається до акторської майстерності

Євгеній Подольський
// iStock / Getty Images

Володар «Греммі» і «Оскар» репер Емінем повертається до акторської майстерності через 19 років після свого дебюту у фільмі «Восьма миля», повідомляє сайт журналу «Billboard».

48-річний Емінем зіграє епізодичну роль у новій телевізійній драмі BMF (Сім’я чорної мафії), яка розповідає правдиву історію відомої злочинної сім’ї.

Продюсером серіалу, який вийде в ефір в цьому році в США, є репер Кертіс Джексон (50 Cent).

Серіал розповідає про злочинну сім’ю, причетну до незаконного обігу наркотиків та відмивання грошей в Детройті. Емінем зіграє Річарда Варш-молодшого, відомого як Білий Хлопчик Рік, наймолодшого інформатора в історії ФБР, який пізніше став торговцем наркотиками і був засуджений до довічного ув’язнення за зберігання понад 8 кілограмів кокаїну. У 52 роки Warshi був випущений в червні минулого року.

Для цього ж персонажа в 2018 році вийшов фільм «Кід Рік» з Річі Меррітт і Метью МакКонахі в головних ролях в ролі Річарда Варш-старшого.

«Я не можу продюсувати серіал, дія якого відбувається в Детройті, щоб не запросивши в нього легендарного Емінема», – напісал 50 Cent в Twitter.

Репер і продюсер повідомив, що глядачі побачать його колегу в ролі молодого Білого Хлопчика Ріка. Для цього будуть використані спеціальні омолоджуючі ефекти, аналогічні тим, що в фільмі Мартіна Скорсезе «Ірландець» (2019).

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