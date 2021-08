Leroy Merlin: История одной самой крупной сети строительных материалов в мире

Небольшой французский город Нет-Ле-Мин, 1923 год. Адольфа Леруа, которому на тот момент было 19 лет, женится на милой девушке Розе Мерлен. Юноша не был бы кем, набравшись предпринимательского опыта в семейном бизнесе, Адольф в городке Нет-Ле-Мин занялся торговлей военными излишками, оставленными сухопутными войсками США после Первой мировой войны. Семья Розы Мерлен состояла из торговцев, и сама она знала толк в ведении дел, поэтому стала Адольфу не только хорошей женой, но и помощницей в развитии их магазинчика Au Stock Americain. Супруги вскоре поняли, что к продаже военного имущества нужно добавить строительную фурнитуру и даже мебель, причем закупать ее они решили непосредственно у производителей, получая хорошие скидки.

Бизнес-стратегия семьи Леруа-Мерлен оказалась успешной, объемы продаж выросли настолько, что во второй половине 1920 супруги решили перейти к собственному производству. Хорошим аргументом «за» было то, что население Нет-Ле-Мин преимущественно состояло из представителей рабочего класса. Они наняли 5 человек, которые стали делать сборные сооружения, начиная с гаражей и заканчивая шале. К концу 1930-х на производстве работало более 50 человек.

Адольф Леруа и Роз Мерлен

В годы Второй мировой войны и оккупации Франции весь ассортимент магазина и транспорт супругов Леруа-Мерлен конфисковали фашисты для нужд своей армии. Но это не отбило у них вкус к предпринимательству, дождавшись окончания войны, Адольф и Роза занялись тем, что однажды уже принесло им состояние — стали активно торговать остатками имущества французской, американской и британской армий, только на этот раз объем излишков был гораздо больше. Конечно же, для этого у них была хорошая база в виде личных связей среди командования этих армий на местах, и они подписали один за другим несколько крупных контрактов.

К началу 1950-х бизнес супругов процветал, они занимались торговлей строительными материалами и сборными зданиями, оказывали столярные, строительные и другие услуги. Доволен положением дел Адольф отошел от дел, передав управление бизнесом своим сыновьям Бернарду и Леонелю. Они решили, что хотят больше и стали расширять компанию, открыв первый филиал в прибрежном Па-де-Кале, а второй в Пикардии. Кроме того, братья изменили форму собственности компании и провели ребрендинг, она стала ООО L’enchanteur Leroy Merlin, в 1960 году название было сокращено до Leroy Merlin SA.

Магазин строительных материалов, принадлежащее супругам Леруа-Мерлен

Leroy Merlin приобрела заброшенный угольный склад в середине 1960-х и переоборудовала его в первый во Франции магазин самообслуживания. Там же разместилась штаб-квартира компании. Философия Do It Yourself (DIY, сделай сам) неожиданным образом получила благосклонность покупателей, им понравилось самим брать с полок то, что понравилось, а не ждать, пока их обслужит продавец. Так Leroy Merlin открывала магазины по всей стране и наращивала ассортимент, который в 1971 году достиг 8 тыс. Позиций.

Реклама магазина

Конечно же, этот примеру последовали другие участники рынка торговли Франции. Основной конкурент Leroy Merlin компания Castorama особенно активно развивала свою сеть гипермаркетов в формате DIY. Рост популярности крупных торговых центров за пределами города побудил братьев Леруа заключить соглашение с работала на продовольственном рынке группой компаний GRO о совместном развитии загородных торговых площадок.

Коллаборация длилась 4 года, за это время сеть Leroy Merlin увеличилась до 33 магазинов, а ассортимент до 45 тыс. Наименований товаров.

В конце 1970-х компания братьев Леруа впервые столкнулась со значительными финансовыми трудностями, тогда основатель Auchan Жерар Мюлье предложил им купить долю в Leroy Merlin. Сделка состоялась только после смерти Адольфа Леруа — в 1979 году Auchan стал владельцем 50% Leroy Merlin.

Жерар Мюлье

В 1981 году в результате несчастного случая умер Бернард Леруа, и Леонель продал вторую половину семейной компании Жерару Мюлье. Тот сразу сменил профиль Leroy Merlin, которая с того момента стала заниматься мелкорозничной торговлей хозяйственными товарами. В течение 1980-х годов новое руководство сосредоточилось на DIY и товары для оформления дома, отказалось от продажи мебели, предоставление столярных и строительных услуг, торговли сборными зданиями, спрос на которые упал на фоне роста стоимости земли и сжатие рынка.

Известный всем логотип — зеленый треугольник и стилизованное название компании по его двум сторонам — появился к концу 1980-х. Он указывал на то, что Leroy Merlin это в первую очередь родной дом, вечное стремление вверх (крыша дома как стрелка-указатель вверх), что товары в магазинах сети экологически чистые, и это все ради сохранения здоровья людей.

Leroy Merlin начала международную экспансию на начало 1990-х: в 1989 году компания открыла первый магазин в Испании, в 1994-м приобрела владела 4 магазинами бельгийскую сеть Bricoman. В 1996-м она уже работала в Польше и Италии, а в 1998-м — в Бразилии. К концу десятилетия в Испании работало 22 магазина Leroy Merlin, компания была лидером на этом рынке.

Leroy Merlin смогла приспособиться к тенденции того времени на рынке — основной категорией покупателей в магазинах формата DIY были женщины — и расширила ассортимент товаров для дома. Более того, она стала первой сетью в своем сегменте, которая предложила клиентам услугу сборки и доставки покупок домой.

Топ-менеджеры Leroy Merlin вместе с руководством итальянской сети магазинов La Rinascente основали в 1998 году компанию Italian Society Bricolage, которая приобрела 30 магазинов сети Bricocenter, крупнейшие из них были переименованы в Leroy Merlin.

Через год в магазинах сети появились отделы декоративных и отделочных материалов, а затем была перезапущена сеть Bricoman в формате строительного магазина-дискаунтера.

В 2001 году открылся первый гипермаркет Leroy Merlin в Южной Африке. Через 3 года компания вышла на рынки России и Китая, в 2007 году она открыла первый магазин в Грузии.

Магазин Leroy Merlin в Китае

После многочисленных поглощений в структуру Leroy Merlin вошли 17 компаний, которые руководили 6 сетями, которые работали под разными брендами. В 2007 году в результате реструктуризации была образована группа компаний Adeo, в которую на равных правах вошли активы семьи Мюлье, связанные с рынка DIY.

До 2009 года еще 24 магазина пополнили сеть Leroy Merlin. Через 3 года компания стала работать на рынке Кипра и Румынии, а в 2014-м расширила присутствие на румынском рынке, выкупив 15 расположенных в стране магазинов австрийской сети BauMax, терпела убытки на восточноевропейском рынке.

В 2016 году в компании было 5 интернет-магазинов. Первый магазин Leroy Merlin в Нур-Султана открылся в 2018 году.