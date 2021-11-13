Как пандемия вернула молодых людей в гостиницу «мама»

Пандемия коронавируса вызвала эффект бумеранга. Отсутствие работы и поддержки лишает многих самостоятельности и уверенности в себе.

Прошло шесть лет с тех пор, как Фейсал Шариф жил со своими родителями. В 18 лет он ушел из родительского дома учиться. За шесть лет отсутствия он много путешествовал по миру, работая и создавая собственную семью. Но позже, в возрасте 24 лет, ему пришлось вернуться в гостиницу «мама» – правда, не по собственному желанию. «Было время, когда я чувствовал, что потерпел неудачу», — признает он.

Фейсал говорит, что кроме обучения в Имперском колледже Лондон привлекал его множеством возможностей для досуга. «Но внезапно Лондон стал похож на мертвый город», — сказал он. Из-за пандемии все стихло – даже его научная практика была упразднена, а всевозможные встречи с друзьями и празднование стали немыслимыми.

Эффект бумеранга

Многие сокурсники Фейсала вернулись в свои страны, потому что они не могли позволить себе оставаться в изолированном Лондоне с его высокой арендной платой. И у Фейсала не было выбора.

«У нас нет данных по всей Европе, но мы знаем, что в Хорватии в пандемию 44% молодых людей жили со своими родителями, а после начала пандемии их доля увеличилась до 78%. Мы думаем, что тенденция аналогична и в других странах», – сказала Мераль Нур из Европейского студенческого союза.

Пандемия серьезно коснулась молодых людей, поскольку многие вынуждены возвращаться к своим родителям. «Для них такая ситуация означает утрату независимости», — сказала Манон Дешам из Европейского молодежного форума.

Картина в Европе совсем другая

Еще до пандемии между европейскими странами были серьезные разногласия. Как показывает статистика ЕС, в скандинавских странах всегда было нормально жить самостоятельно в раннем возрасте, но в южной и юго-восточной Европе совсем другая культура. «В каждом регионе есть свои особые финансовые и культурные рамочные условия», – сказал Мераль Нур.

Молодые люди решают не расставаться со своими родителями по разным причинам из-за особенностей местного рынка труда, личного комфорта или традиций. Однако, независимо от обстоятельств, очевидно, что определенная группа молодых людей больше всего страдает от ситуации, говорит Нур: «Те, кто в определенной степени маргинализирован, например, члены ЛГБТИ-сообщества, испытывают наибольшие трудности при возвращении своим родителям», – сказала она. Также существует огромный потенциал для напряженности в социально незащищенных семьях с низкими доходами.

Джулия итальянка и долгое время не решалась покинуть отчий дом, хотя ей было очень тяжело жить под одной крышей с родителями во время изоляции. Студентка не могла найти дополнительную работу во время учебы, и она чувствовала себя обязанной ухаживать за своей старой матерью.

«Я не решилась уйти. Похоже, я не хотела заботиться о своей матери», — сказала она, добавив, что в Италии дети живут со своими родителями долгое время. Ее брату 30 лет он помогает материально содержать семью и вовсе не планирует переезжать. Юля, однако, решается на такой шаг: с конца прошлого года она живет в доме.

Отсутствие независимости создает проблемы

Дженнифер Капуто из Чикагского университета изучала так называемый феномен «детей-бумерангов» в Соединенных Штатах. Она обнаружила, что молодые люди, решившие вернуться к своим родителям из-за пандемии, больше всего подвержены риску психических расстройств, включая депрессию.

«Финансовая и социальная независимость очень важна для превращения молодых людей в взрослых. То же и с частным домом. Если этих факторов нет, может возникнуть неприятное ощущение, что вы потерпели неудачу», – говорит Дженнифер Капуто.