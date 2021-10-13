Товарооборот между Россией и Китаем увеличился почти на 30%

С января по сентябрь 2021 товарооборот между Китаем и Россией, по данным китайской таможенной статистики, вырос в годовом исчислении на 29,8%, превысив $ 102,5 млрд.

Россия поставила в Китай товаров на сумму $ 55,128 млрд, что на 27,6%. больше показателя того же периода прошлого года.

Китайский экспорт в РФ составил за тот же период $ 47,4 млрд, рост 32,4%.

В сентябре российский экспорт в Китай достиг $ 6,86 млрд, китайский в Россию $ 6,6 млрд, месячный товарооборот превысил $ 13,46 млрд.

В то же время за три первых квартала 2021 китайско-американская торговля увеличилась по сравнению с показателями января-сентября 2020 году на 35,4% до $ 543,1 млрд, сообщает таможня КНР.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн сообщил в интервью китайскому телеканалу, что за первые восемь месяцев нынешнего года торговля между Китаем и США выросла в годовом исчислении на 36,6% и достигла $ 470,3 млрд.