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Товарообіг між Росією і Китаєм збільшився майже на 30%

Гліб Парфененко
Товарообіг між Росією і Китаєм збільшився майже на 30%

З січня по вересень 2021 року товарообіг між Китаєм і Росією, за даними китайської митної статистики, зріс в річному обчисленні на 29,8%, перевищивши $ 102,5 млрд.

Росія поставила в Китай товарів на суму $ 55,128 млрд, що на 27,6%. більше показника того ж періоду минулого року.

Китайський експорт у РФ склав за той же період $ 47,4 млрд, зростання 32,4%.

У вересні російський експорт до Китаю досяг $ 6,86 млрд, китайський в Росію $ 6,6 млрд, місячний товарообіг перевищив $ 13,46 млрд.

У той же час за три перші квартали 2021 року китайсько-американська торгівля збільшилася в порівнянні з показниками січня-вересня 2020 року на 35,4% до $ 543,1 млрд, повідомляє митниця КНР.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен повідомив в інтерв’ю китайському телеканалу, що за перші вісім місяців нинішнього року торгівля між Китаєм і США виросла в річному численні на 36,6% і досягла $ 470,3 млрд.

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