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Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» (Фото)

Глеб Парфененко
Китай запустил грузовой космический корабль

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3», который доставит грузы для строящейся китайской космической станции, в понедельник стартовал с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань.

Ракета летит к китайской орбитальной станции с топливом, продуктами питания, оборудованием и другими грузами.

Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" (Фото)

Они будут использоваться астронавтами, которые отправятся на новую орбитальную станцию ​​Китая в октябре.

Для запуска Тяньчжоу они используют Changzheng-7, двухступенчатую ракету-носитель среднего класса семейства Changzheng, способную выводить на орбиту до 13,5 тонн.

Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" (Фото)

Первая многомодульная орбитальная станция. Расчетный срок службы объекта — десять лет.

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