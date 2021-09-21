Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» (Фото)

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3», который доставит грузы для строящейся китайской космической станции, в понедельник стартовал с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань.

Ракета летит к китайской орбитальной станции с топливом, продуктами питания, оборудованием и другими грузами.

Они будут использоваться астронавтами, которые отправятся на новую орбитальную станцию ​​Китая в октябре.

Для запуска Тяньчжоу они используют Changzheng-7, двухступенчатую ракету-носитель среднего класса семейства Changzheng, способную выводить на орбиту до 13,5 тонн.

Первая многомодульная орбитальная станция. Расчетный срок службы объекта — десять лет.