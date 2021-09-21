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Китай запустив вантажний космічний корабель “Тяньчжоу-3” (Фото)

Китай запустив вантажний космічний корабель
КИТАЙ
Гліб Парфененко

Вантажний космічний корабель “Тяньчжоу-3”, який доставить вантажі для споруджуваної китайської космічної станції, в понеділок стартував з космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань.

Ракета летить до китайської орбітальної станції з паливом, продуктами харчування, обладнанням і іншими вантажами.

Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-3" (Фото)

Вони будуть використовуватися астронавтами, які відправляться на нову орбітальну станцію Китаю в жовтні.

Для запуску Тяньчжоу вони використовують Changzheng-7, двоступеневу ракету-носій середнього класу сімейства Changzheng, здатну виводити на орбіту до 13,5 тонн.

Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-3" (Фото)

Перша багатомодульна орбітальна станція. Розрахунковий термін служби об’єкта – десять років.

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