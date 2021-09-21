Китай запустив вантажний космічний корабель “Тяньчжоу-3” (Фото)

Вантажний космічний корабель “Тяньчжоу-3”, який доставить вантажі для споруджуваної китайської космічної станції, в понеділок стартував з космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань.

Ракета летить до китайської орбітальної станції з паливом, продуктами харчування, обладнанням і іншими вантажами.

Вони будуть використовуватися астронавтами, які відправляться на нову орбітальну станцію Китаю в жовтні.

Для запуску Тяньчжоу вони використовують Changzheng-7, двоступеневу ракету-носій середнього класу сімейства Changzheng, здатну виводити на орбіту до 13,5 тонн.

Перша багатомодульна орбітальна станція. Розрахунковий термін служби об’єкта – десять років.