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КЕНИЯ

Известная спортсменка, рекордсменка мира найдена убитой в своем доме

Глеб Парфененко
Известная спортсменка, рекордсменка мира найдена убитой в своем доме

Известная кенийская легкоатлетка была найдена мертвой в своем доме, сообщила Федерация легкой атлетики Кении.

Агнес Тироп, 25 лет, была двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 10000 метров. На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место на дистанции 5000 метров. Она также является рекордсменкой мира в беге на 10 000 метров по городу.

Тироп была найдена мертвой в своем доме в западном кенийском городе Итэн. Ее муж является главным подозреваемым и в настоящее время находится в розыске.

«Когда полиция вошла в дом, они обнаружили Тироп на кровати, а на полу была лужа крови», — цитирует BGNES Тома макоре, начальника полиции региона.

«В шеи было обнаружено ножевая рана, и мы считаем, что именно она стала причиной смерти. Ее муж пропал без вести, и первоначальные следственные действия указывают на то, что он является исполнителем преступления», — добавили представители судебно-медицинской экспертизы.

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