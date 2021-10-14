Відома спортсменка, рекордсменка світу знайдена вбитою в своєму будинку

Відома кенійська легкоатлетка була знайдена мертвою в своєму будинку, повідомила Федерація легкої атлетики Кенії.

Агнес Тіроп, 25 років, була дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу в бігу на 10 000 метрів. На Олімпійських іграх в Токіо вона зайняла четверте місце на дистанції 5 000 метрів. Вона також є рекордсменкою світу в бігу на 10 000 метрів по місту.

Тіроп була знайдена мертвою в своєму будинку в західному кенійському місті Ітен. Її чоловік є головним підозрюваним і в даний час знаходиться в розшуку.

“Коли поліція увійшла в будинок, вони виявили Тіроп на ліжку, а на підлозі була калюжа крові”, – цитує BGNES Тома макоре, начальника поліції регіону.

“У шиї було виявлено ножова рана, і ми вважаємо, що саме вона стала причиною смерті. Її чоловік зник безвісти, і первинні слідчі дії вказують на те, що він є виконавцем злочину”, – додали представники судово-медичної експертизи.