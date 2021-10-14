ГоловнаКЕНІЯВідома спортсменка, рекордсменка світу знайдена вбитою в своєму будинку
КЕНІЯ

Відома спортсменка, рекордсменка світу знайдена вбитою в своєму будинку

Гліб Парфененко
Відома спортсменка, рекордсменкою світу знайдена вбитою в своєму будинку

Відома кенійська легкоатлетка була знайдена мертвою в своєму будинку, повідомила Федерація легкої атлетики Кенії.

Агнес Тіроп, 25 років, була дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу в бігу на 10 000 метрів. На Олімпійських іграх в Токіо вона зайняла четверте місце на дистанції 5 000 метрів. Вона також є рекордсменкою світу в бігу на 10 000 метрів по місту.

Тіроп була знайдена мертвою в своєму будинку в західному кенійському місті Ітен. Її чоловік є головним підозрюваним і в даний час знаходиться в розшуку.

“Коли поліція увійшла в будинок, вони виявили Тіроп на ліжку, а на підлозі була калюжа крові”, – цитує BGNES Тома макоре, начальника поліції регіону.

“У шиї було виявлено ножова рана, і ми вважаємо, що саме вона стала причиною смерті. Її чоловік зник безвісти, і первинні слідчі дії вказують на те, що він є виконавцем злочину”, – додали представники судово-медичної експертизи.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International