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В Киеве состоялся первый Курултай казахов в Украине

26 мая т.г. в Киеве в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялся первый Курултай казахов в Украине, который был организован Посольством Казахстана и казахской диаспорой.

Основной целью мероприятия стала выработка усилий по консолидации казахской диаспоры в Украине, созданию дополнительных условий для сохранения казахских традиций, самобытности, обычаев, языка и культуры казахов, проживающих за рубежом.

В Курултае приняли участие «кандастар» из различных регионов Украины, представители казахстанского землячества, руководители  госорганов и народные депутаты Украины.

В ходе мероприятия Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев  выступил с инициативой о создании Ассоциации казахов Украины со структурами студенческой молодежи, Совета аксакалов и других неформальных институтов.

На Курултае выступили председатель Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, ректор Евразийского национального университета им. Л.Гумилева Ерлан Сыдыков, народный депутат Украины Сергей Нагорняк, руководитель Казахского культурного общества «Достык» г.Киев Данияр Егамбердиев, руководитель Харьковского городского национального общественного объединения казахстанцев «Бирлик» Макка Каражанова, представители казахской диаспоры Рустем Жангожа и Заслуженная артистка Украины Инеш Кдырова.

Народный депутат Украины С.Нагорняк во время своего выступления подчеркнул, что неоднократно посещая Казахстан чувствовал теплое отношение казахского народа к другим этносам. «Всегда ощущаю себя в Казахстане как дома» — отметил депутат.

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Лейтмотивом актива казахской диаспоры – стала необходимость объединения усилий ради достижения общих задач, в т.ч.  по дальнейшему укреплению и развитию казахстанско-украинских дружественных отношений.

Участники Курултая приняли обращение, посвященное казахстанцам и всем соотечественникам в мире, в год 30-летия Независимости Казахстана.        В документе выражается поддержка проводимым в Казахстане политическим, социально-экономическим и культурно-гуманитарным реформам, особо отмечена неразрывная духовную связь с исторической Родиной, которая навсегда сплачивает единую нацию. Был избран и  глава вновь создаваемой Ассоциации — Данияр Егамбердиев.

В рамках Курултая организована концертная программа с участием творческих казахских и украинских коллективов. Заслуженная артистка Украины, наша соотечественница Инеш Кдырова исполнила песню «Атамекен». Музыкальное поздравление было и со стороны украинского фан-клуба Димаша Кудайбергена, которые исполнили казахскую народную песню «Дайдидау» на украинском языке. Кроме того прошла выставка картин, детских рисунков на тему «Родной Казахстан» и др.

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Также, активу диаспоры были вручены благодарственные письма от Фонда «Отандастар» и Посла Республики Казахстан в Украине.

Посольство совместно с Региональным представительством национального авиаперевозчика «Air Astana» в Украине провели розыгрыш среди участников Курултая двух авиабилетов по направлению Киев – любой город РК и других ценных подарков.

Источник: официальный сайт посольства Казахстана в Украине

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