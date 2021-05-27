У Києві відбувся перший Курултай казахів в Україні

26 травня ц.р. в Києві в рамках святкування 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан відбувся перший Курултай казахів в Україні, який був організований Посольством Казахстану та казахською діаспорою.

Основною метою заходу стало вироблення зусиль з консолідації казахської діаспори в Україні, створення додаткових умов для збереження казахських традицій, самобутності, звичаїв, мови та культури казахів, які проживають за кордоном.

У Курултаї взяли участь «кандастар» з різних регіонів України, представники казахстанського земляцтва, керівники державних органів та народні депутати України.

Під час заходу Посол Казахстану в Україні Дархан Калєтаєв виступив з ініціативою про створення Асоціації казахів України зі структурами студентської молоді, Ради аксакалів та інших неформальних інститутів.

На Курултаї виступили голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, ректор Євразійського національного університету ім. Л. Гумільова Єрлан Сидиков, народний депутат України Сергій Нагорняк, керівник Казахського культурного товариства «Достик» м.Київ Даніяр Єгамбердієв, керівник Харківського міського національного громадського об’єднання казахстанців «Бірлік» Макка Каражанова, представники казахської діаспори Рустем Жангожа і Заслужена артистка України Інеш Кдирова.

Народний депутат України С.Нагорняк під час свого виступу наголосив, що неодноразово відвідуючи Казахстан відчував тепле ставлення казахського народу до інших етносів. «Завжди відчуваю себе в Казахстані як вдома» – зазначив депутат.

Лейтмотивом активу казахської діаспори – стала необхідність об’єднання зусиль для досягнення наших спільних завдань, в т.ч. щодо подальшого зміцнення і розвитку казахстансько-українських дружніх відносин.

Учасники Курултаю прийняли звернення, присвячене казахстанцям і всім співвітчизникам у світі, в рік 30-річчя Незалежності Казахстану. У документі висловлюється підтримка проведеним в Казахстані політичним, соціально-економічним і культурно-гуманітарним реформам, особливо відзначено нерозривний духовний зв’язок з історичною Батьківщиною, яка назавжди згуртовує єдину націю. Був обраний і глава новостворюваної Асоціації – Даніяр Єгамбердієв.

В рамках Курултаю організована концертна програма за участю творчих казахських та українських колективів. Заслужена артистка України, наша співвітчизниця Інеш Кдирова виконала пісню «Атамекен». Музичне вітання було і з боку українського фан-клубу Дімаша Кудайбергена, які виконали казахську народну пісню «Дайдідау» українською мовою. Крім того пройшла виставка картин, дитячих малюнків на тему «Рідний Казахстан» та ін.

Також, активу діаспори були вручені подячні листи від Фонду «Отандастар» і Посла Республіки Казахстан в Україні.

Посольство спільно з Регіональним представництвом національного авіаперевізника «Air Astana» в Україні провели розіграш серед учасників Курултаю двох авіаквитків у напрямку Київ – будь-яке місто РК та інших цінних подарунків.

Джерело: офіційний сайт посольства Казахстану в Україні