25-26 мая 2021 года проходит Первый Климатический Диалог «Казахстан-Украина»

Мероприятие проводится в контексте объявленных Казахстаном и Украиной амбиций по достижению углеродной нейтральности.

Тема Первого диалога – «Навстречу к COP-26: декарбонизация и экономические механизмы».

В мероприятии принимают участие представители Правительств Казахстана и Украины, международных организаций (ПРООН, ЕС, ОЭСР, Всемирный Банк), экологические активисты и НПО, академические институты, университеты, представители бизнеса и эксперты в области климата двух стран.

Особенностью мероприятия является то, что оно проводится в гибридном формате. Две офлайн-площадки (Казахская гуманитарно-юридическая академия имени М.Нарикбаева в Нур-Султане и Конгрессно-выставочный центр «Парковый» в Киеве) соединяются телемостом на платформе ZOOM с подключением более 200 членов Климатической сети Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и представителей общественности, а также 500 из базы НПО Центра поддержки гражданских инициатив Казахстана.

Диалог открывает Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев, являющийся инициатором проведения Климатического диалога.

Модераторами мероприятия выступят члены Сети НПО по климату стран ВЕКЦА (CAN EECCA): Др. Бахыт Есекина, Член Совета по зеленой экономике при Президенте РК, Директор НОЦ «Green Academy» и Координатор CAN EECCA – г-жа Ольга Бойко.

25-го мая с приветственными словами выступят: Заместитель Министра по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины; г-жа Ирина Ставчук, Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан г-н Ахметжан Примкулов, Глава делегации ЕС в Казахстане г-н Свен-Олов Карлссон.

В первый день планируется обсудить вопросы разработки обновленных национальных вкладов в области снижения выбросов (г-жа Джейн Эбингер, WB), направления поддержки ОЭСР декарбонизации экономики (Глава департамента зеленого роста и глобальных отношений ОЭСР г–жа Куми Китамури), сценарии декарбонизации экономики РК (Др. Йоханнеc Шухманн, GIZ), рекомендации по углеродному налогу (СВАМ, Др. Михаил Юлкин).

Также выступают Д-р С.Сагинтаева, Ректор Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Д-р Сергей Шульженко, заместитель директора Института общей энергетики Национальной Академии наук Украины.

Предполагается заключение трех меморандумов о сотрудничестве двух стран в области продвижения низкоуглеродных технологий (Алматинский Университет энергетики и связи- Институт общей энергетики НАНУ; МЦЗТ-Greencubator, Климатическая сеть ВЕКЦА – ЦПГИ).

26-го мая с приветствиями ожидается выступление Вице-министра энергетики Республики Казахстан г-на К. Рахимова и Посла по Климату Финляндии Ян Вахлберга, заместителей представительств ПРООН в Казахстане г-на Виталия Времиш и в Украине г-жи Манал Фоуани.

Во второй день участники обсудят конкретные меры стимулирования низкоуглеродного развития, включая привлечение «зеленых» инвестиций (г-н Олег Хмелев), возможности зеленого бизнес-инкубатора (г-н Роман Зинченко ), реализацию проектов UNIDO (Др. Сауле Бишимбаева).

По итогам Первого Климатического Диалога предполагается принять резолюцию для Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в июне т.г. в г.Бонне (Германия).