25-26 травня 2021 року відбувається Перший Кліматичний Діалог «Казахстан-Україна»

Захід проводиться в контексті оголошених Казахстаном і Україною амбіцій по досягненню вуглецевої нейтральності.

Тема Першого діалогу – «Назустріч до COP-26: декарбонізація і економічні механізми».

У заході беруть участь представники урядів Казахстану і України, міжнародних організацій (ПРООН, ЄС, ОЕСР, Всесвітній Банк), екологічні активісти і НПО, академічні інститути, університети, представники бізнесу та експерти в області клімату двох країн.

Особливістю заходу є те, що воно проводиться в гібридному форматі. Два офлайн-майданчики (Казахська гуманітарно-юридична академія імені М. Нарікбаєва в Нур-Султана і конгресно-виставковий центр «Парковий» в Києві) з’єднуються телемостом на платформі ZOOM з підключенням понад 200 членів Кліматичній мережі Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії і представників громадськості, а також 500 з бази НВО Центру підтримки громадських ініціатив Казахстану.

Діалог відкриває Посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калетаєв, який є ініціатором проведення Кліматичного діалогу.

Модераторами заходу виступлять члени Мережі НУО з питань клімату країн ВЕКЦА (CAN EECCA): Др. Бахит Есекіна, Член Ради з зеленої економіки при Президентові РК, Директор НОЦ «Green Academy» та Координатор CAN EECCA – пані Ольга Бойко.

25-го травня з вітальними словами виступлять: Заступник Міністра з захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України; Ірина Ставчук, Віце-міністр екології, геології та природних ресурсів Республіки Казахстан пан Ахметжан Прімкулов, Глава делегації ЄС в Казахстані пан Свен-олово Карлссон.

У перший день планується обговорити питання розробки оновлених національних вкладів в області зниження викидів (Джейн Ебінгер, WB), напрямки підтримки ОЕСР декарбонізації економіки (Глава департаменту зеленого зростання і глобальних відносин ОЕСР пані Куми Кітамури), сценарії декарбонізації економіки РК (др. Йоханнеc Шухманн, GIZ), рекомендації по вуглецевому податку (Свамі, ін. Михайло Юлкін).

Також виступають Д-р С.Сагінтаева, Ректор Алматинского університету енергетики та зв’язку імені Гумарбека Даукеева, Д-р Сергій Шульженко, заступник директора Інституту загальної енергетики Національної Академії наук України.

Передбачається висновок трьох меморандумів про співпрацю двох країн в області просування низьковуглецевих технологій (Алматинский Університет енергетики та зв’язку-Інститут загальної енергетики НАНУ; МЦЗТ-Greencubator, Кліматична мережу СЕКЦА – ЦПГІ).

26-го травня з привітаннями очікується виступ Віце-міністра енергетики Республіки Казахстан пана К. Рахімова і Посла по Клімату Фінляндії Ян Вахлберга, заступників представництв ПРООН в Казахстані пана Віталія Времіш і в Україні пані Мана Фоуані.

У другий день учасники обговорять конкретні заходи стимулювання низьковуглецевого розвитку, включно із залученням «зелених» інвестицій (Олег Хмельов), можливості зеленого бізнес-інкубатора (пан Роман Зінченко), реалізацію проектів UNIDO (Др. Саулі Бішімбаева).

За підсумками Першого Кліматичного Діалогу передбачається прийняти резолюцію для Конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в червні ц.р. в Бонн (Німеччина).