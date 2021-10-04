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Мост между Канадой и США закрыт из-за возможной взрывчатку в одной из машин

Глеб Парфененко
Мост между Канадой и США закрыт из-за возможной взрывчатку в одной из машин

Движение закрыто в обе стороны.

Автомобильный мост между Виндзором и Детройтом закрыт для движения транспорта из-за возможного обнаружения взрывчатых веществ в одной из машин. Об этом сообщила в понедельник в Twitter полиция Виндзора.

«Мост Ambassador теперь закрыт [для движения] в обоих направлениях», — говорится в сообщении. В другой записи уточняется, что сотрудники правоохранительных органов Виндзора находятся на месте «в связи с возможным обнаружением взрывчатки» в одной из машин во время его осмотра.

Висячий мост через реку Детройт был построен в 1929 году; его длина 2286 мм.

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