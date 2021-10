Мост между Канадой и США закрыт из-за возможной взрывчатку в одной из машин

Движение закрыто в обе стороны.

Автомобильный мост между Виндзором и Детройтом закрыт для движения транспорта из-за возможного обнаружения взрывчатых веществ в одной из машин. Об этом сообщила в понедельник в Twitter полиция Виндзора.

«Мост Ambassador теперь закрыт [для движения] в обоих направлениях», — говорится в сообщении. В другой записи уточняется, что сотрудники правоохранительных органов Виндзора находятся на месте «в связи с возможным обнаружением взрывчатки» в одной из машин во время его осмотра.

Висячий мост через реку Детройт был построен в 1929 году; его длина 2286 мм.

The #AmbassadorBridge is now closed BOTH WAYS. Traffic is being rerouted to adjacent Ports of Entry of Windsor Detroit Tunnel & Blue Water Bridge. https://t.co/MtFpl51Zsa

— Windsor Police (@WindsorPolice) October 4, 2021