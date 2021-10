Міст між Канадою і США закритий через можливу вибухівку в одній з машин

Рух закрито в обидві сторони.

Автомобільний міст між Віндзором і Детройтом закритий для руху транспорту через можливе виявлення вибухових речовин в одній з машин. Про це повідомила в понеділок в Twitter поліція Віндзора.

«Міст Ambassador тепер закритий [для руху] в обох напрямках», – йдеться в повідомленні. В іншому записі уточнюється, що співробітники правоохоронних органів Віндзора знаходяться на місці «в зв’язку з можливим виявленням вибухівки» в одній з машин під час її огляду.

Висячий міст через річку Детройт був побудований в 1929 році; його довжина 2286 мм.

The #AmbassadorBridge is now closed BOTH WAYS. Traffic is being rerouted to adjacent Ports of Entry of Windsor Detroit Tunnel & Blue Water Bridge. https://t.co/MtFpl51Zsa

— Windsor Police (@WindsorPolice) October 4, 2021