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Міст між Канадою і США закритий через можливу вибухівку в одній з машин

Міст між Канадою і США був закритий через можливе виявлення вибухівки
КАНАДАСША
Гліб Парфененко

Рух закрито в обидві сторони.

Автомобільний міст між Віндзором і Детройтом закритий для руху транспорту через можливе виявлення вибухових речовин в одній з машин. Про це повідомила в понеділок в Twitter поліція Віндзора.

«Міст Ambassador тепер закритий [для руху] в обох напрямках», – йдеться в повідомленні. В іншому записі уточнюється, що співробітники правоохоронних органів Віндзора знаходяться на місці «в зв’язку з можливим виявленням вибухівки» в одній з машин під час її огляду.

Висячий міст через річку Детройт був побудований в 1929 році; його довжина 2286 мм.

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