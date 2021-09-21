Почти 10% Хасидов, вернувшихся в Израиль из Украины оказались больные COVID-19

По данным минздрава, за последний месяц из Украины в Израиль прилетели 33 тыс 224 человека, из которых 3 тыс 278 оказались больны COVID-19.

Преимущественно COVID-19 диагностировали у вернувшихся из Умани после празднования Рош а-Шана паломников-хасидов.

После Украины наибольшее число больных въехало в Израиль из США. Из 45 тыс 532 человек COVID-19 диагностировали у 523 человек.

Количество инфицированных составило 1,15%. Третье место занимает Египет. Из вернувшихся оттуда за месяц 13 тыс 706 израильских туристов, COVID-19 выявили у 170 человек.

По данным минздрава, Украина лидирует по доле прибывших оттуда больных коронавирусом с мая 2021 года.

Всего из Украины в Израиль за это время въехало 4,97% больных от общего количества. Причем абсолютное большинство случаев 3278 из 3480 – приходятся именно на последний месяц – время массового паломничества в Умань.