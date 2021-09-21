Майже 10% Хасидів, які повернулися до Ізраїлю з України виявилися хворі на COVID-19

За даними міністерства охорони здоров’я, за останній місяць з України до Ізраїлю прилетіли 33 тис 224 людини, з яких 3 тис 278 виявилися хворі на COVID-19.

Переважно COVID-19 діагностували у тих хто повернулися з Умані після святкування Рош а-Шана паломників-хасидів.

Після України найбільше число хворих в’їхало в Ізраїль з США. З 45 тис 532 осіб COVID-19 діагностували у 523 осіб.

Кількість інфікованих склало 1,15%. Третє місце займає Єгипет. З повернутих звідти за місяць 13 тис 706 ізраїльських туристів, COVID-19 виявили у 170 осіб.

За даними міністерства охорони здоров’я, Україна лідирує за часткою прибулих звідти хворих коронавірусів з травня 2021 року.

Всього з України до Ізраїлю за цей час в’їхало 4,97% хворих від загальної кількості. Причому абсолютна більшість випадків 3278 з 3480 – припадають саме на останній місяць – час масового паломництва до Умані.